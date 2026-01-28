민관합동 K-GX 추진단 출범…정부 "녹색전환, 국가 경쟁력 핵심축"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정부와 산업계가 함께 참여하는 '민관합동 K-GX(Green Transformation·녹색전환) 추진단'이 공식 출범하며 국가 차원의 녹색전환 전략 수립 논의가 본격화됐다.

정부는 28일 서울 중구 대한상공회의소에서 관계부처와 주요 산업 협·단체가 참여한 가운데 'K-GX 전략' 수립을 위한 민관합동 추진단 출범식을 개최했다고 밝혔다. 추진단은 '2035 국가 온실가스 감축목표(NDC)' 이행을 우리 경제의 새로운 성장 기회로 전환하기 위한 전략을 마련하는 과정에서 정책 논의를 주도하고, 민·관 협력을 체계화하기 위해 구성됐다.

이날 출범식에서는 K-GX 전략 수립 방향과 추진단 운영계획이 공유됐으며, 민간 협의체가 제안한 건의사항을 실제 정책과제로 구현하기 위한 방안이 중점 논의됐다. 정부는 산업계 의견을 폭넓게 수렴해 올해 상반기 중 K-GX 전략을 발표할 계획이다. 전략 수립과 이행을 전담 지원하기 위해 기후에너지환경부 내 전담 부서도 설치할 예정이다.

구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관을 비롯해 경제부처 장관들이 28일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 경제관계장관회의 겸 민생경제관계장관회의에 참석하고 있다. 2026.1.28 조용준 기자

정부가 제시한 주요 녹색전환 방향은 부문별로 구체화했다. ▲재생에너지 보급 확대 ▲수소환원제철 실증 ▲수소·전기차의 획기적 보급 ▲열에너지의 전기화 ▲가축분뇨의 에너지화 ▲임목산업 활성화 등이 핵심 과제로 제시됐다. 이를 뒷받침하기 위해 기술개발, 인증·표준 마련, 금융·세제 지원, 규제 완화 등을 포괄하는 '패키지 지원'과 함께 산업·지역·노동을 아우르는 '정의로운 전환' 방안도 마련한다는 계획이다.

경제계도 녹색전환을 국가 경쟁력과 직결된 과제로 인식하고 있다. 대한상의는 회원사 중 72%가 한국형 GX 정책이 필요하다고 보고 있다며, K-GX 전략이 산업 경쟁력 강화와 미래 성장 기반 구축을 동시에 달성하는 국가적 과제라고 강조했다.

구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관은 "제조업 중심의 우리 경제에서 선제적 녹색전환은 국가의 명운이 달린 핵심 아젠다"라며 "K-GX 전략이 미래 국가경쟁력과 경제 대도약의 원동력이 되도록 강력한 의지로 전폭 지원하겠다"고 밝혔다.

김성환 기후에너지환경부 장관도 모두발언에서 K-GX 전략의 목적을 "탄소감축을 위한 녹색전환과 동시에 기업의 국내 투자를 유도하고, 우리 기술력을 토대로 경제 성장 잠재력을 극대화하는 것"이라고 설명했다.





추진단은 경제부총리를 단장으로, 기후부 장관이 간사를 맡는다. 과학기술정보통신부, 산업통상부, 국토교통부, 중소벤처기업부, 농림축산식품부, 해양수산부, 고용노동부, 금융위원회, 기획예산처, 산림청, 국가기후위기대응위원회 등 관계 부처가 범정부 협의체로 참여한다. 민간에서는 대한상의 등 경제 5단체와 주요 산업 협·단체가 함께한다.





