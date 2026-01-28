안성시, 미양~공도간 '똑버스' 29일부터 운행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하루 4회…'똑타'앱으로 예약 후 탑승

경기도 안성시는 29일부터 미양면과 공도읍을 연결하는 노선형 똑버스를 운행한다.

AD

이번 똑버스 운행은 그동안 안성에서는 미양면과 공도읍 사이를 오가는 대중교통 수단이 없어 주민들이 겪는 불편을 해소하기 위한 것이라고 시는 설명했다.

똑버스는 일정 간격으로 정해진 노선을 운행하는 시내버스나 마을버스와 달리 탑승자가 호출해 원하는 정류장에서 탑승할 수 있는 수요응답형 교통체계(DRT)다.

신규 운행 노선은 미양면 신촌리를 출발해 미양면 행정복지센터, 개정산업단지를 거쳐 옛 공도정류장에서 회차한 뒤 다시 신촌리로 돌아오는 왕복 노선이다. 운행 횟수는 하루 4회다.

시는 똑버스 운행으로 미양면 주민들의 공도읍 생활권 접근성을 높이는 것은 물론 공도읍에서 미양면으로 출퇴근하는 근로자들의 이동 편의에도 도움이 될 것으로 기대한다.





AD

이용객은 사전에 '똑타' 앱이나 콜센터를 통해 반드시 사전 예약을 마쳐야 탑승이 가능하다. 탑승 요금은 일반 시내버스와 동일하다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>