기아, 작년 사상 최대 매출에도 美 관세로 영업익 28% 급감(종합)

역대 최대 매출, 최다 판매 달성

친환경차 판매 확대로 외형 성장 지속

4분기 관세 여파, 영업익 1조220억↓



올해 매출 122조3000억, 영업익 10조2000억

텔루라이드·EV2 신차 판매 확대…335만대 목표

주당 배당금 6800원…주주환원율 35%로 확대

기아가 지난해 매출 114조원을 넘어서며 사상 최대 매출을 기록했다. 다만, 대미 자동차 수출 관세 영향으로 영업이익이 급감했다.

대미 수출 관세로 영업이익 28% 감소…4분기 1조220억원↓

기아는 지난해 매출 114조1409억원, 영업이익 7조781억원, 영업이익률 8%를 기록했다고 28일 밝혔다.

매출은 전년 대비 6.2% 증가했으나 영업이익은 28.3%, 영업이익률은 3.8%포인트 감소했다. 지난해 도매 판매는 313만 5873대로, 전년 대비 1.5% 증가했다.

기아는 "미국 관세 적용과 경쟁 심화에 따른 비용 증가에도 불구하고 친환경차 판매 확대에 따른 평균판매가격(ASP) 성장을 바탕으로 수익성 회복과 성장 정책을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.

2025년 연간 글로벌 친환경차 판매는 74만 9000대로 전년 대비 17.4% 증가했다. ▲하이브리드 45만 4000대(전년 대비 23.7% 증가) ▲플러그인 하이브리드(PHEV) 5만 7000대(19.4% 감소) ▲전기차(EV) 23만 8000대(18.9% 증가)로 집계됐다. 친환경차 비중은 지난해 대비 2.8%포인트 증가한 24.2%로 집계됐다.

기아 양재본사 전경.기아

기아는 올해 실적 가이던스로 ▲판매 335만대 ▲매출 122조 3000억원 ▲영업이익 10조 2000억원 ▲영업이익률 8.3%를 제시했다. 도매판매는 지난해와 비교해 6.8%, 매출은 7.2% 증가할 것으로 전망했다.

분기별로 살펴보면 4분기에도 대미 자동차 수출 관세 영향이 이어졌다. 지난해 4분기 영업이익은 전년 동기 대비 32.2% 감소한 1조8425억원을 기록했다.

미국 행정부는 지난해 4월부터 11월까지 25%의 높은 대미 수출 관세를 적용했다. 11월부로 미국 관세가 15%로 하향 적용됐으나, 재고 물량 등 영향으로 관세 효과가 지속돼 영업이익이 1조220억원 감소했다.

2025년 연간 글로벌 친환경차 판매는 74만 9000대로 전년 대비 17.4% 증가했다.

세부 별로 살펴보면 ▲하이브리드 45만 4000대(전년 대비 23.7% 증가) ▲플러그인 하이브리드(PHEV) 5만 7000대(19.4% 감소) ▲전기차(EV) 23만 8000대(18.9% 증가)로 집계됐다. 친환경차 비중은 지난해 대비 2.8%포인트 증가한 24.2%로 집계됐다.

"2026년 매출 122조3000억원 전망"…전년 대비 7.2% 증가

외부 환경 변화에도 기아는 제품 믹스·평균판매가격(ASP) 개선에 따른 차별화된 경쟁력을 앞세워 올해에도 높은 수익성을 유지할 계획이다.

기아는 올해 실적 가이던스로 ▲판매 335만대 ▲매출 122조 3000억원 ▲영업이익 10조 2000억원 ▲영업이익률 8.3%를 제시했다. 도매판매는 지난해와 비교해 6.8%, 매출은 7.2% 증가할 것으로 전망했다.

미국에서는 텔루라이드와 셀토스 신차와 더불어 하이브리드 신규 추가로 SUV 및 하이브리드 중심 판매 성장을 계획하고 있으며, 유럽에서는 연초 EV2 신차 출시로 EV3, EV4, EV5로 이어지는 대중화 EV풀라인업을 완성해 유럽 내 EV 리더십을 공고히 할 계획이다.

인도에서는 신형 셀토스 등 출시로 프리미엄 SUV 소비층을 공략, 시장 지배력을 지속적으로 강화해 나간다.

기아는 올해에도 미국 관세 적용과 경쟁 심화에 따른 인센티브 증가 등 불확실한 전망 속에서도 하이브리드, 전기차 판매 확대에 따른 평균단가 상승을 바탕으로 판매 확대와 함께 다각도의 비용 절감 노력을 통해 성장 정책을 지속해 나갈 계획이다.

더 기아 EV5 스탠다드. 기아

수익성 하락에도 적극적인 주주환원 실시

기아는 관세로 인한 수익성 하락에도 불구하고, 과감한 성장전략과 이익체력 회복에 대한 경영진 자신감을 반영, 회사의 성장을 지원한 주주 및 투자자를 위해 경영 성과에 대한 적극적인 보상을 실시한다.

올해 주주 배당금은 연간 기준 주당 6800원으로 책정했다. 2024년(6500원)과 비교하면 300원 증가한 수치다.

2025년은 밸류업 정책 시행 원년으로 '총 주주환원율(TSR)'은 2024년 33.4%에서 2025년 기준으로 35%까지 끌어올렸다.





기아는 앞으로도 경영 성과뿐 아니라 주주에 대한 이익 환원을 동시에 추구하는 동반 성장 기조를 지속적으로 강화할 계획이다. 이를 위해 올해 4월 주주 및 투자자와의 적극적 소통을 위해 'CEO 인베스터 데이'를 실시할 예정이다.





