[특징주]LG엔솔, 지난해 영업이익 개선에 강세…5.5%↑

LG에너지솔루션이 지난해 영업이익 개선 등 호실적에 힘입어 주가가 상승했다.

28일 오후 2시50분께 현재 한국거래소에서 LG에너지솔루션은 전장 대비 2만2500원(5.51%) 오른 43만1000원에 거래되고 있다. 장 초반에는 주가가 45만원대까지 오르기도 했다.

LG에너지솔루션의 지난해 실적 발표가 주가 상승에 영향을 준 것으로 보인다. 전날 LG에너지솔루션은 지난해 연결 기준 매출액 23조6718억원으로 7.6% 감소했고, 영업이익은 1조3451억원으로 134.0% 증가했다고 공시했다.

회사 측은 "글로벌 EV 배터리 수요 둔화에 따른 매출 감소에도 불구하고 수익성 중심 제품 믹스(구성) 운영 및 북미 생산보조금 확대 등으로 영업이익이 개선됐다"고 밝혔다.





이 밖에도 LG에너지솔루션이 미국 테슬라를 비롯한 다수의 중국 휴머노이드 로봇 업체와 배터리 납품 및 공동 개발을 협의하고 있다는 보도도 투자 심리에 반영된 것으로 해석된다.

