NH농협캐피탈 '금융소비자보호 실천 결의대회' 개최

NH농협캐피탈이 서울 여의도 본사에서 '금융소비자보호 실천 결의대회'를 개최했다고 28일 밝혔다.

장종환 NH농협캐피탈 대표이사(왼쪽에서 세 번째)와 임직원 대표가 28일 NH농협캐피탈 본사 9층 대강당에서 금융소비자보호 실천 결의대회를 진행한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. NH농협캐피탈

이날 행사에는 장종환 대표이사와 임직원들이 참석한 가운데 임직원 대표가 금융소비자보호 실천 결의문을 낭독하며, 금융소비자 권익 보호와 고객 행복을 최우선 가치로 삼아 금융소비자와 함께 성장·발전하는 회사를 구현하겠다는 의지를 다졌다.

장종환 대표이사는 'CEO 레터'를 통해 금융감독원이 발표한 '금융소비자보호 개선 로드맵'의 추진 방향을 임직원들에게 공유하며 금융소비자보호의 중요성을 강조했다. CEO 레터에는 ▲ 금융 소비자의 이해와 권익을 최우선으로 고려할 것 ▲ 소비자의 입장에서 한 번 더 생각하고 충분히 설명하는 책임 있는 금융 실천 ▲ 불완전판매, 금융사기 예방을 위한 내부통제 활동에 적극 동참 ▲ 민원 한 건, 상담 한 통에도 NH농협캐피탈의 신뢰가 담겨 있음을 인식하고 성실히 임할 것 등의 당부 사항이 담겼다.





장종환 대표이사는 "당사는 고객 신뢰를 바탕으로 성장해온 금융회사로서 금융소비자보호를 경영의 최우선 가치로 삼고, 모든 임직원의 일상적인 업무 속에 소비자보호 문화가 자연스럽게 녹아드는 조직문화를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

