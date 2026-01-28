광명시, '충훈대교 접속도로' 일부 통행 제한

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

옹벽 안전진단 결과 'D등급' 따른 조치

안양 방향 1개차로 및 보행로 대상

경기도 광명시는 28일부터 일직동 546 일원 충훈대교 접속도로 일부 구간의 통행을 제한한다고 이날 밝혔다.

광명시가 옹벽 보강 보수 공사를 위해 28일부터 일부 통행제한을 실시하는 일직동 '충훈대교 접속도로'. 광명시 제공

시는 최근 실시한 정밀안전진단 결과 옹벽의 안전 등급이 긴급한 보수·보강이 필요한 'D등급' 판정을 받아 시민 안전을 위해 긴급 조치를 결정했다고 설명했다.

통제 구간은 충훈대교 상부도로 왕복 4차로 중 안양 방면 우측 1개 차선과 보도부 120m 구간이다.

앞서 시는 지난해 7월 오산시 서부로 가장교차로 옹벽 사고를 계기로 관내 유사 시설물을 대상으로 벌인 특별 점검을 실시했다. 시는 충훈대로 접속도로의 옹벽에 대한 육안 점검 과정에서 일부 구간의 침하와 배부름 현상을 확인한 뒤 정밀안전진단 용역을 실시해 구조적 위험 요인을 분석했다.

시는 다음 달 기술자문위원회 자문을 거쳐 실시설계와 보수 공사에 착수할 계획이다. 특히 옹벽의 위험도가 높아진 만큼 긴급 보수·보강 공사를 신속하게 마무리해 통행 불편을 최소화고, 구조 안전성을 확보할 방침이다.

시는 통제 기간 동안 경찰 등 관계 기관과 협력해 교통 상황을 지속해서 점검, 우회 도로 안내 등 안전 관리 대책을 병행해 시민 불편을 최소화할 계획이다.





박승원 광명시장은 "시민 안전과 직결된 사안인 만큼 선제 통행 제한 조치를 결정했다"며 "안전을 최우선으로 고려한 조치인 만큼 시민 여러분의 이해와 협조를 부탁드린다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

