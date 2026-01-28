광양시, '국·도비 건의사업' '공모·시상사업' 점검

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전남 광양시는 지난 27일 '2027년 국·도비 건의사업 및 2026년 공모·시상사업 발굴보고회'를 개최하고, 재정 확보를 위한 사전 점검과 사업 발굴에 나섰다고 밝혔다.

이번 보고회는 국·도비 건의사업과 정부 공모·시상사업을 체계적으로 발굴·검토하고, 사업별 추진 가능성과 재정 영향을 사전에 점검하기 위해 마련됐다.

광양시는 지난 27일 '2027년 국·도비 건의사업 및 2026년 공모·시상사업 발굴보고회'를 개최하고, 재정 확보를 위한 사전 점검과 사업 발굴에 나섰다.

2027년도 국ㆍ도비로 건의할 사업은 총 164건 2,617억 원 규모(총사업비 2조 7,449억 원)로, 이 가운데 신규사업은 45건 262억 원, 계속사업은 119건 2,355억 원이다. 2026년 공모·시상사업은 총 87건 886억 원 규모로, 이중 공모사업 53건 876억 원, 시상사업 34건 10억 원으로 구성됐다.

국·도비로 건의할 주요 신규사업으로는 스타트업파크 구축(총사업비 287억), 광양항 컨테이너부두 전면항로 준설(총사업비 4,057억, 정책건의), 광양항 북극항로 구축 실증사업(총사업비 450억, 정책건의), 한국해양수산개발원(KMI) 광양 분원 유치(총사업비 100억, 정책건의), 스마트항만 MRO 인력양성 교육센터(총사업비 287억, 정책건의), 국립 특수화물 컨테이너 R&D 센터 구축(총사업비 250억, 정책건의), 사용후 배터리 소재 전극 직접전환 실증 플랫폼 기반 구축사업(총사업비 300억), 광양시 용강, 구산 등 중블록 노후상수관망 정비(총사업비 486억) 등이 포함됐다.

공모·시상사업 분야에서는 백운산 발효촌 동치미마을 조성사업(총사업비 133억), 기후대응 도시숲 조성사업(총사업비 100억), 우리동네살리기사업(총사업비 83억), 지역산업 맞춤형 일자리지원사업(총사업비 81억) 등이 응모 예정 사업으로 검토됐다.

광양시 관계자는 "기존 산업의 인공지능·디지털 전환(AX·DX)과 지역균형발전 등 정부 중점 분야의 예산 방향을 면밀히 분석해 재정 확보 전략을 수립하고, 시 재정에 미치는 영향과 사업 타당성을 종합적으로 검토해 국·도비 건의사업과 공모사업을 추진해야 한다"고 밝혔다.





이어 "변화하는 정부 정책 기조에 대응해 기존 사업을 점검하는 한편, 지역 여건에 맞는 신규사업을 지속적으로 발굴해 나가야 한다"고 덧붙였다.





