인천시, '농수산식품국' 신설해 동물보호 정책 강화

인천시가 반려동물 안전망과 복지 인프라 확충 등 동물보호 정책을 강화한다.

시는 농업·수산·식품산업과 동물보호 정책을 종합적으로 관리할 '농수산식품국'을 이달 초 신설함에 따라 시민과 반려동물이 함께 살아가는 공존 문화 조성과 정책의 실효성을 높이기 위한 종합 전략을 마련했다고 28일 밝혔다.

시는 우선 반려동물 생애주기별 보호관리 체계를 마련해 출생, 양육, 유기 예방, 입양 활성화 등 단계별 정책을 지원할 계획이다. 또 동물복지위원회 운영을 통해 제도적 기반을 강화하고, 동물학대 예방과 구조 역량도 높이기로 했다.

동물복지 인프라 확충을 위해선 기존 동물보호시설의 운영과 환경을 개선하고, 올해 하반기 문을 열 '반려동물 복지문화센터'를 중심으로 입양 관리 기준을 제시할 방침이다. 이를 통해 시민이 올바른 반려문화를 배우고 체감할 수 있도록 교육과 참여 기회를 확대한다.

시는 또 반려견 기질평가와 반려인 대상 안전교육을 강화해 사전 예방 중심의 안전관리 체계를 마련한다. 이와 함께 반려동물 관련 영업장 점검을 강화하고, 동물생산업 이력 관리를 통해 유기와 학대를 예방함으로써 동물산업의 지속가능성과 책임성을 높일 계획이다.





인천시 관계자는 "농수산식품국 신설로 동물보호가 도시 정책의 핵심축이 됐다"며 "사람과 동물이 함께 공존하는 행복도시 조성을 목표로 현장에서 체감할 다양한 정책을 추진하겠다"고 밝혔다.





