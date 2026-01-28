美 제네시스 미션 첫 협력국은 일본…엔비디아-후지쓰 손 잡는다

美 에너지부·日 문부과학성 협정 체결

美 아르곤국립연구소-日 이화학연구소도 협력

일본이 미국 트럼프 행정부가 추진하는 '제네시스 미션(GENESIS MISSION)'의 첫 협력국이 됐다. 제네시스 미션은 수십년간 미국이 축적한 과학 데이터와 자원을 모두 모아 새로운 인공지능(AI) 플랫폼으로 구축하는 계획이다. 일본의 합류로 엔비디아와 일본 후지쓰는 본격적으로 손을 잡게 됐다.

28일 니혼게이자이신문(닛케이)은 전날 오사카에서 열린 회의에서 미국 에너지부(DOE)와 일본 문부과학성이 제네시스 미션 협력 문서에 서명했다고 보도했다.

미국 백악관이 발표한 제네시스 계획. 백악관.

문부과학성 관계자는 "AI로 전 세계와 경쟁하려면 강력한 상대와 협력해야 한다"고 닛케이에 전했다.

미국 연방정부가 주도하는 제네시스 미션에는 마이크로소프트, 구글, 엔비디아 등 미국 빅테크 24개 사가 참여하고 있다. 이 계획은 'AI판 맨해튼 프로젝트'라고도 불리는데, 미국이 맨해튼 프로젝트로 원자폭탄을 가장 먼저 개발했듯, 다른 국가보다 먼저 AI 기술 선도에 나서겠다는 것이다.

이번 서명을 계기로 미국 엔비디아와 일본 후지쓰, 미 에너지부(DOE) 산하 아르곤 국립연구소와 일본 이화학연구소가 인공지능(AI)·계산과학 분야에서 각각 손을 맞잡는다. 이화학연구소와 후지쓰, 엔비디아는 이미 세계 1위 슈퍼컴퓨터 '후가쿠'의 차세대 모델 개발에도 함께 참여하고 있다. 닛케이는 미국이 보유한 고성능 슈퍼컴퓨터와 방대한 과학 데이터에 접근할 수 있다는 점에서 일본에도 상당한 이익이 될 것이라고 평가했다.

제네시스 미션에 참여하는 일본 기업은 앞으로 더 늘어날 가능성이 크다. 일본 정부가 핵융합이나 양자 등 경제 안보상 중요성이 높은 기술을 '국가 전략 기술'로 지정하고, 연구나 산업 육성에 힘을 쏟고 있기 때문이다.





특히 미국이 눈독을 들인 일본의 기술은 로봇이다. 닛케이는 "미국 측은 일본이 강점을 가진 AI 탑재 로봇을 통한 과학 실험 자동화 기술 등에 관심을 가지고 있는 것으로 보인다"고 전했다.





전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr

