삼성SDS, 기업용 챗GPT 수주 성과…기업고객 AX 힘 싣는다

AX 세미나 '엔터프라이즈 AI 커넥트 2026' 개최

삼성SDS, 국내 유일 오픈AI 리셀러 파트너

섹타나인·하나투어와 도입 계약…추가 계약 진행 중

국내 기업 최초로 오픈AI와 리셀러 계약을 맺은 삼성SDS가 기업 고객 대상 수주에 연이어 성공했다. 삼성SDS는 오픈AI와의 파트너십을 기반으로 기업 고객들의 AI 전환(AX)에 속도를 낼 계획이다.

삼성SDS(삼성에스디에스)는 28일 서울 송파구 잠실사옥 마젤란홀에서 '엔터프라이즈 AI 커넥트 2026' 세미나를 열고 기업 맞춤형 AI 풀스택 전략과 글로벌 기술 협력 비전을 발표했다고 밝혔다. 이번 세미나는 기업의 인공지능(AI) 도입 전략과 실제 운영 인사이트를 공유하기 위해 마련됐다.

삼성SDS가 28일 서울 송파구 잠실사옥에서 마젤란홀에서 '엔터프라이즈 AI 커넥트 2026' 세미나를 개최했다. 이호준 삼성SDS 클라우드서비스사업부장(부사장)이 기조연설을 하고 있다. 삼성SDS 제공

이호준 삼성SDS 클라우드서비스사업부장(부사장)은 기조연설에서 "삼성SDS는 AI 컨설팅부터 플랫폼·인프라, 데이터·보안, 모델 활용, 운영과 확산까지 이어지는 AI 풀스택 전략으로 기업이 AI를 단순 도입하는 수준을 넘어 지속적으로 확장·고도화할 수 있는 구조를 제공한다"고 강조했다.

이어 "오픈AI를 포함한 글로벌 AI 기술은 삼성SDS의 보안 거버넌스 체계 안에서 안전하게 활용할 수 있으며, 기업별 정책과 환경에 맞춰 AI 도입 방식을 유연하게 선택할 수 있다"고 말했다. 한지은 오픈AI 코리아 전략 어카운트 디렉터는 삼성SDS의 오픈AI 리셀러 파트너 활동이 국내 기업의 AI 전환 속도를 앞당길 것이라고 언급했다.

세미나에는 삼성SDS를 통해 기업용 챗GPT 상품인 '챗GPT 엔터프라이즈'를 도입한 섹타나인과 하나투어 관계자들도 참석했다. SPC그룹의 마일리지 브랜드 '해피포인트'의 IT·마케팅 플랫폼을 운영하는 섹타나인은 삼성SDS의 오픈AI 리셀러 파트너 계약 직후 가장 먼저 챗GPT 엔터프라이즈 도입을 결정했다.

섹타나인은 생성형 AI를 활용해 업무 생산성을 높이고 고객 경험을 개선한다는 계획이다. 추연진 섹타나인 전무는 "챗GPT 엔터프라이즈 도입을 기점으로 전사 업무 방식을 AI 네이티브로 전환할 것"이라며 "삼성SDS의 사전 진단과 기술 지원을 통해 혁신 속도를 더욱 높이겠다"고 강조했다.

김태권 하나투어 IT본부장(상무)도 "챗GPT 엔터프라이즈를 포함한 삼성SDS의 AI 풀스택 서비스를 통해 하나투어의 AX 혁신을 더욱 가속화할 것으로 기대한다"고 말했다. 하나투어는 기업 내부 데이터가 AI 학습에 활용되지 않는 보안 구조와 오픈AI 모델의 성능을 도입의 배경으로 꼽았다.

삼성SDS는 섹타나인과 하나투어 외에도 다양한 기업들과 챗GPT 엔터프라이즈 도입 계약을 진행하고 있다고 밝혔다. 아울러 임직원의 실제 활용 시나리오도 함께 소개했다.





이정헌 삼성SDS 전략마케팅실장(부사장)은 "이번 세미나는 기업 환경에서 AI를 어떻게 적용하고 확장할 수 있는지 구체적으로 확인할 수 있는 자리였다"면서 "삼성SDS의 업종별 전문성과 오픈AI의 기술력을 결합해 더 많은 기업의 AX 혁신을 가속화하는데 기여하겠다"고 말했다.

삼성SDS는 28일 서울 송파구 잠실사옥에서 마젤란홀에서 '엔터프라이즈 AI 커넥트 2026' 세미나를 개최했다. 한지은 오픈AI 코리아 전략 어카운트 디렉터가 챗GPT 엔터프라이즈의 활용 사례를 소개하고 있다. 삼성SDS 제공





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

