평택시, 세탁업소 10곳에 환경개선비용 지원…내달 27일까지 접수

200만원까지 비용의 80% 지원

경기도 평택시는 관내 세탁업 10곳을 대상으로 공중위생업소 환경개선비용 지원사업을 실시한다고 28일 밝혔다.

지원 대상은 신청일 기준 영업자의 주소지가 시에 1년 이상 등록된 공중위생관리법상 세탁업소다.

지원 사업은 ▲간판·선팅·어닝 등 외부 환경 정비 ▲바닥타일·조명·도배 등 내부시설이며, 최대 200만원까지 환경개선 비용의 80%를 지원한다.

시는 신청자를 대상으로 현장평가와 심의를 통해 고득점순으로 사업대상자를 선발할 예정이다. 희망자는 평택시청 홈페이지의 '알림마당-시정소식-고시공고'를 참고해 다음달 27일까지 평택시청 식품정책과, 송탄·안중출장소 환경위생과로 방문하거나 등기우편으로 서류를 접수하면 된다.

한편 시는 2021년부터 이 사업을 실시해 현재까지 총 112곳의 공중위생업소의 환경개선을 지원했다.





시 관계자는 "이번 사업을 통해 쾌적하고 위생적인 환경을 조성해 영세업소가 지속해서 영업할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

