AB운용 "상반기 주식시장 액티브 전략 필요…헬스케어·금융주 관심"

올 상반기 주식·채권시장 전망 제시

기술주 집중 완화…소외 종목 살펴야

연준 금리 인하 기대…장기채는 보합

AB자산운용은 올해 상반기 글로벌 주식 시장에 대해 AI 등 기술주에 몰려 있던 시장 집중도가 완화될 것으로 전망하면서 헬스케어와 미국 금융주에 긍정적 신호가 올 것이라고 분석했다.

이재욱 AB자산운용 선임 포트폴리오 매니저는 28일 서울 전경련회관에서 열린 기자간담회에서 "저희가 예측했던 것보다 1~2년 정도 지연이 되고 있지만 결국 시장의 집중도는 완화될 것으로 예상한다"며 "집중도가 완화되고 시장 성과가 다각화되는 구간이 오면, 지수의 성과나 지수를 추종하는 패시브 전략의 성과가 부진하게 되고, 상대적으로 미리 대응할 수 있는 액티브 전략의 성과가 다시 우세해지는 환경이 온다"고 말했다.

이재욱 AB자산운용 선임 포트폴리오 매니저가 28일 전경련회관에서 열린 기자간담회에서 올해 상반기 글로벌 주식시장 전망을 발표하고 있다. 김영원 기자

AD

이 매니저는 지난해까지 S&P500 기준 상위 10대 종목의 집중도가 심화된 환경이었다고 분석했다. 상위 10개 종목의 시가총액이 S&P500의 40%가량을 차지하는 수준으로, 상위 10대 시가총액 종목의 지수 내 비중은 IT 버블 당시보다도 높은 것으로 나타났다.

올 상반기 집중도가 완화될 것으로 전망한 배경으로는 '이익 성장'과 '밸류에이션'을 제시했다. 이 매니저는 "수년간 시장을 이끈 소수 종목의 집중도가 완화되기 위해서는 나머지 종목의 이익 성장이 소수 종목을 따라잡거나 상회해야 한다"며 "올해 업종별, S&P500 예상 이익 성장률 컨센서스를 보면 여전히 기술 업종이 리드하고 있지만, 지난해와 2024년 대비 업종별 이익 성장률 간격이 축소되고 있다"고 설명했다.

밸류에이션과 관련해서는 "기술 기업의 밸류에이션이 굉장히 높아져 있기 때문에 상대적으로 저렴한 밸류에이션을 제공하는 기업 중 비슷한 수준의 이익 성장을 제공하는 기업이 있다면, 그러한 기업에 다각화할 기회가 만들어졌다"고 평가했다.

다각화 방식으로는 고우량 미국 대형 기술주에 선별적으로 투자하고, 다른 한쪽으로는 펀더멘털 대비 저평가된 종목을 다양한 업종에 선정에 투자하는 '바벨 전략'을 제시했다. 저평가 기업 중에서는 특히 '헬스케어' 업종에 투자 기회가 있다고 봤다. 이 매니저는 "헬스케어 업종은 지난 몇 년간 펀더멘탈이 나쁘지 않았지만, AI 관련 업종이 아니라는 느낌 탓에 소외받았다"며 "시장에서 많이 익숙하지는 않지만 헬스케어는 AI 관련 가장 상용화가 빨리 될 업종 중 하나이기 때문에 다각화 측면에서 긍정적일 수 있다"고 제언했다.

미국 금융주에 대해서도 긍정적 견해를 내놨다. 이 매니저는 "트럼프 정부가 들어오면서 채찍 정책이 많았지만, 중간선거를 앞두고 시장의 규제 완화에 대한 정책들이 나올 것"이라며 "그런 부분이 금융주에 긍정적인 영향이 될 것"이라고 내다봤다.

유재흥 선임 포트폴리오 매니저는 올해 상반기 글로벌 채권시장 전망과 관련해 "미국 연방준비제도(Fed)가 올 한해 최소 2번 이상은 금리를 내리지 않겠나 보고 있다"고 말했다. 그는 "연준이 물가보다는 성장·고용 둔화 쪽으로 방점을 옮길 것으로 보여 미국의 고용 시장 둔화가 빨라지면 연준 기준금리 인하 속도도 더욱 빨라질 것"이라며 "연준의 금리가 3%보다 내려갈 가능성도 열어놔야 한다고 판단한다"고 했다.





AD

그러면서 유 매니저는 "단기채는 기준금리 등 연준 정책에 민감한 움직임을 보이고, 장기채는 장기적인 재정 정책, 펀더멘탈, 수급 등 요인도 작용한다"며 "장기채의 경우 지금 수준에서 보합의 가능성이 있고 단·중기 채권은 연준 정책에 따라 내려갈 가능성이 있다고 본다"고 전했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>