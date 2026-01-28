"김경에 600만원 세금 지급 안돼"…서울시의장, 사직서 수리

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최호정 서울시의장, 김경 사직서 수리 발표

"의정활동비 등 한푼의 세금도 지급 안돼"

"신속하게 의원직 박탈하는 게 시민 요구"

공천헌금 의혹의 핵심 인물인 김경 서울시의원이 28일 시의원직을 상실했다.

김경 전 서울시의원 연합뉴스

최호정 서울특별시의회 의장은 지난 26일 제출된 김경 전 의원의 사직서를 수리했다고 밝혔다.

최 의장은 이날 입장문을 내고 "김 전 의원에게 의정활동비 등의 이름으로 단 한푼의 세금이라도 지급돼선 안 된다고 판단해 사직서를 수리했다"고 말했다.

전날 서울시의회 윤리특위는 김 의원 징계의 건에 대해 재적 의원 12명 만장일치로 제명을 의결했다.

다음 달 24일 예정된 본회의에서 제명이 확정될 예정이었지만, 최 의장은 "하루라도 빨리 신속하게 의원직을 박탈하는 것이 시민의 요구에 더 부합하는 것이라 판단했다"고 밝혔다.

본회의 시점까지 김 의원에게 의정활동비 등 추가 보수 600만원이 지급되는 것을 막기 위한 조치라는 설명이다.





최 의장은 "김 전 의원에게 단 하루라도 더 시민의 대표 자격을 허용할 수 없었다"며 "민주주의를 파괴한 범죄에 대해 진실을 밝히고 법적 책임지는 것이 속죄의 길"이라고 강조했다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

