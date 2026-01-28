MG신용정보, 부실자산에 ‘공공 해법’을 입히다

신탁사와 업계 첫 협업

NPL을 공공주택 공급 동력으로 전환

새마을금고 자회사 MG 신용정보가 신용정보 업계 최초로 신탁사와 손잡고 부실채권(NPL)의 공공사업 전환이라는 새로운 해법을 제시했다.

박준철 MG신용정보 대표이사(왼쪽)와 김송규 대신자산신탁 대표이사(오른쪽)가 업무협약식 후 기념촬영을 하고 있다.

MG 신용정보는 28일 대신 자산신탁과 포괄적 업무협약(MOU)을 체결하고, 관리 중인 부실채권 자산을 공공 주택 공급 사업과 연계해 채권 조기 회수와 부동산 공급시장 안정화에 공동 대응하기로 했다고 밝혔다.

이번 협약의 핵심은 LH 신축매입약정사업이다. 이 사업은 민간이 건축 예정인 주택을 공공이 사전 약정을 통해 매입·임대하는 구조로, 공공임대주택 공급을 확대하는 대표적인 정책 수단으로 평가받고 있다.

양사는 해당 사업을 통해 장기간 정체됐던 부실자산을 공공 목적 사업으로 전환함으로써 금융 안정과 주거 안정이라는 두 가지 효과를 동시에 노린다는 전략이다.

구체적으로 MG 신용정보는 관리 중인 사업지 및 자산 정보를 제공하고, 대신 자산신탁은 신탁업자의 지위에서 사업성 검토와 구조 설계 등 실무 전반을 담당한다. 향후에는 다양한 금융 구조를 접목해 사업 실행력을 높이고, 추가 협업 모델도 단계적으로 확대할 방침이다.

이번 협약은 부실채권 처리 방식이 단순 매각이나 장기 보유에 머물렀던 기존 틀에서 벗어나, 공공정책과 연계한 '가치 전환형 모델'을 제시했다는 점에서 의미가 크다. 특히 주택 공급 위축과 금융시장 불확실성이 동시에 제기되는 상황에서, 민간 금융자산을 공공 주택 공급으로 연결하는 새로운 협력 모델로 주목받고 있다.

박준철 MG 신용정보 대표이사는 "이번 협약은 부실자산 처분 방식의 다각화는 물론, 신사업 발굴과 수익 구조 다변화를 위한 중요한 전환점"이라며 "2026년을 MG 신용정보가 한 단계 도약하는 원년으로 삼아 지속 가능한 성장 기반을 확고히 하겠다"고 밝혔다.





한편, 협약식은 서울 중구 대신파이낸스센터에서 열렸으며, 박준철 MG 신용정보 대표이사와 김송규 대신 자산신탁 대표이사가 참석해 협력 의지를 공식화했다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

