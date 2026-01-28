네이버, 차세대 커뮤니티 '라운지' 출시…검색 넘어 취향 소통으로

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

20년 노하우 집약…별도 가입 절차 없애

게시판·오픈톡 결합한 하이브리드 소통

네이버가 20여 년간 축적한 커뮤니티 운영 역량을 집약해 새로운 소통 플랫폼을 선보인다. 28일 최신 트렌드 파악과 자유로운 의견 교환에 특화된 콘텐츠 미디어 플랫폼 '라운지'를 정식 출시했다고 밝혔다.

지식iN, 블로그, 카페 등 사용자 제작 콘텐츠(UGC) 생태계를 구축해온 네이버의 노하우가 결집한 오픈형 커뮤니티다. 기존 커뮤니티의 폐쇄적인 가입 절차를 과감히 없애, 이용자가 별도의 과정 없이 즉각적으로 관심사에 대해 소통할 수 있다.

소통 방식은 정적인 '게시글'과 실시간성이 강한 '오픈톡'을 유기적으로 결합했다. 주제별 게시판에 채팅 기능이 자동 연동돼 심도 있는 정보 공유와 즉각적인 대화가 모두 가능하다. 카테고리는 방송·영화, 스포츠, 자동차, 심리 등 여덟 개 대분류와 425개 하위 주제로 세분화해 사용자 관심사를 촘촘하게 반영했다.

플랫폼 간 연계성도 강화했다. 통합검색이나 지식iN에서 정보를 탐색하던 사용자가 관련 주제의 라운지로 자연스럽게 유입되도록 동선을 설계했다. 향후 개설될 동계 올림픽 특집 페이지와도 연동해, 경기 관람과 실시간 응원이 공존하는 디지털 광장 역할을 수행할 예정이다.





이일구 네이버 콘텐츠 서비스 부문장은 "다양한 이슈와 트렌드를 부담 없이 즐길 수 있는 공간"이라며 "네이버의 기술력과 운영 노하우를 바탕으로 가볍고 즐거운 소통 문화를 만들어 나가겠다"고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

