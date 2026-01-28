진주 버섯농장 화재, 7시간 만에 진화 … 한때 소방 대응 2단계

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

버섯재배동 2개·새송이버섯 5t 소실 추산

소방대원들이 경남 진주시 금곡면의 한 버섯농장 화재 현장에서 불을 끄고 있다. 경남소방본부 제공

28일 오전 0시 13분께 경남 진주시 금곡면의 한 버섯농장에서 불이 났다.

이 불로 인명피해는 없었으나 버섯재배시설 2개 동 1700㎡와 새송이버섯 5t가량이 소실된 것으로 추산됐다.

신고받고 출동한 소방 당국은 인력 97명, 장비 35대를 동원해 오전 4시 20분께 큰불을 잡고 굴착기를 동원해 잔불을 정리하는 등 화재 발생 7시간 만인 오전 7시 16분께 불을 모두 껐다.

이 과정에서 0시 34분께 관할 소방서 인력을 전원 동원하는 '소방 대응 1단계'가 발령됐고 불길이 거세지며 0시 43분께 인접한 5~6곳의 소방서 인력과 장비를 동원하는 '대응 2단계'가 발령됐다.

이후 오전 1시 17분께 소방 대응 단계가 1단계로 하향됐고 오전 2시 34분께 완전히 해제됐다.





경찰과 소방 당국은 버섯재배시설 2개 동 사이 인근 1개 동에서 불이 시작돼 주변으로 번진 것으로 추정하고 정확한 화재 원인과 피해 규모 등을 조사 중이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

