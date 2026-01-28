정부, 연구자들과 R&D 예산·정책 '정면 토론'…2027년 배분 방향 논의 착수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI수석 참석한 수도권 간담회서 기초연구 복원·AI 투자 방향 쟁점화

정부가 연구 현장과 함께 차기 연구개발(R&D) 정책과 예산 배분 방향을 놓고 본격적인 논의에 들어갔다. 역대 최대 규모로 편성된 2026년 R&D 예산을 실제 연구 성과로 연결하기 위해 현장의 문제의식과 제도 개선 요구를 직접 반영하겠다는 메시지다.

과학기술정보통신부는 28일 서울대학교에서 '2026년 주요 R&D 정책 방향 관련 수도권 연구 현장 간담회'를 열고, 2026년 R&D 정책 추진 방향과 2027년 R&D 예산 배분·조정 방향에 대한 연구자 의견을 청취했다. 이번 간담회는 지난 16일 충청권 간담회에 이은 두 번째 권역별 릴레이 소통 자리다.

하정우 대통령실 인공지능(AI)미래기획수석(오른쪽 끝)이 한 행사에서 발언하고 있다. 연합뉴스 제공

이날 간담회에는 하정우 대통령실 AI미래기획 수석을 비롯해 대학 교수와 대학원생, 출연연 연구자, 연구행정 인력, 산업계 관계자 등 100여 명이 참석해 자유 토론을 벌였다.

35.5조 R&D 예산 공개…AI 투자 방향 설명

간담회는 총 35조5000억원 규모의 2026년 정부 R&D 예산 소개로 시작됐다. 특히 AI 3대 강국 도약과 초격차 기술 확보를 목표로, AI 분야 R&D에 전년 대비 106.1% 증가한 2조4324억원이 투자되는 계획이 공유됐다.

이어 정부는 연구자가 도전적 연구에 몰입할 수 있도록 하기 위한 '연구개발 생태계 혁신 방안'과 기초연구 생태계의 질적 도약을 위한 정책 방향을 설명했다. 기본연구 복원, 청년·리더 연구자 맞춤형 지원 확대, 세계 수준의 기초연구 기관 육성, AI·연구지원 인력 등 연구 몰입 기반 확충이 주요 과제로 제시됐다.

자유 토론에서는 과학 유튜브 채널 '안될과학' 진행자인 강성주(항성)가 사회를 맡아, 연구자들이 느끼는 제도적 개선 필요성과 정책 보완 요구를 집중적으로 끌어냈다. 특히 급격한 예산 조정으로 훼손됐다는 평가를 받아온 기초연구 생태계 복원 방안에 대한 질의와 제안이 이어졌다.

정부는 이번 수도권 간담회에 이어 영남권과 호남권에서도 릴레이 간담회를 열고, 현장 의견을 2027년 R&D 예산 배분과 제도 운영 방향에 적극 반영할 계획이다.





하정우 수석은 "이제는 훼손됐던 연구개발 생태계의 복원을 넘어, 역대 최대 규모인 35.5조원의 R&D 예산이 기술주도 성장을 이끄는 성과로 이어지도록 박차를 가해야 할 시점"이라며 "연구 현장과의 지속적인 소통을 통해 연구자가 체감할 수 있는 정책을 추진하겠다"고 말했다.





