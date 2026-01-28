본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

경남·부산 "행정통합, 연내 주민투표 거쳐 2028년 완성" … 정부 자치권 보장 촉구

영남취재본부 이세령기자

입력2026.01.28 14:57

시계아이콘02분 29초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

경남도와 부산시가 연내 주민투표와 내년 특별법 제정을 거쳐 2028년 행정통합을 이룬다는 단계적 로드맵을 제시했다.


경남도와 부산시는 28일 오전 10시 30분 경남 창원시 부산신항 동원글로벌터미널 홍보관에서 양 시·도 간 행정통합 추진을 위한 단계적 계획안과 추진 방식에 관한 공동입장을 발표했다.


박완수 도지사와 박형준 시장은 우선 통합자치단체의 권한과 책임, 위상, 명칭, 청사 위치 등 행정통합 필수 내용을 담은 특별법안을 마련한다고 밝혔다.


이후 특별법안에 대한 공론화 과정을 거친 뒤 올해 안에 주민투표를 시행하겠다고 했다.


투표 결과 행정통합 찬성 의견이 절반 이상 나오면, 특별법을 제정하고 2028년 4월 총선에서 통합 자치단체장 선거로 행정통합을 완성하겠다고 설명했다.


이는 양 시·도지사가 오는 6월 지방선거에서 각각 재선과 3선에 성공했을 때 임기 단축을 전제로 한 통합 계획이다.


이를 위해 지자체장이나 선출직 의원 임기 등에 내용도 특별법에 담을 예정이다.


다만 양 지자체가 준비해 온 재정 분권과 자치분권 등의 내용이 담긴 특별법을 정부와 국회가 수용하면 주민투표를 거쳐 통합자치단체 출범 시기를 앞당길 수도 있다고 했다.


경남·부산 "행정통합, 연내 주민투표 거쳐 2028년 완성" … 정부 자치권 보장 촉구 박완수 경남도지사(오른쪽)가 경남·부산 행정통합 추진을 위한 단계적 계획안과 추진 방식에 관한 공동입장을 발표하고 있다. 경남도 제공
AD

박 시장은 "2월 국회에서 특별법을 처리하고 행정안전부에서 주민투표 실시 절차를 오늘부터라도 밟으면 지방선거 전 60일 내 주민투표 완료도 불가능한 게 아니다"라며 "정부가 실질적 지방분권, 지역 운명을 지역이 결정할 수 있는 권한을 과감히 이양하는 전제조건을 수용해야 이번 지방선거에서 통합 추진이 가능하다"고 했다.


박 도지사는 "6월 지방선거와 7월 새로운 단체장 선출로 자연스럽게 임기 단축 여론이 나올 것"이라며 "대한민국 지방자치의 큰 전환점이 될 광역지자체 첫 통합에 정부가 자치권을 보장하고 주민투표를 거쳐 정당성을 확보하라고 하는 게 중요하지, 출범 시기가 중요한 게 아니다"고 설명했다.


양 시·도지사는 정부가 통합자치단체에 제시한 연간 최대 5조원, 4년간 최대 20조원의 재정지원, 서울시에 준하는 지위 부여, 공공기관 이전 우선 고려, 산업 활성화 등의 인센티브에 대해 "광역지자체의 중장기적 구조 개편을 뒷받침하기엔 기간과 규모 면에서 턱없이 부족하다"라고 했다.


이어 "통합지자체에 지원하겠다는 재정을 정부가 당장 어떻게 마련할 것인지에 대한 구체적 계획도 없다"며 "불분명, 불확실, 불안정한 재정지원 계획으로는 행정통합의 명분과 혜택도 될 수 없다"고 지적했다.


경남·부산 "행정통합, 연내 주민투표 거쳐 2028년 완성" … 정부 자치권 보장 촉구 부산신항 동원글로벌터미널 홍보관에서 박형준 부산시장(왼쪽)과 박완수 경남도지사가 경남·부산 행정통합 추진에 관한 입장을 밝히고 있다.경남도 제공

그러면서 국세와 지방세 비율을 최소 6대 4로 개선해 연 7조7000억원 이상의 재원을 항구적으로 확보하는 재정 분권을 건의했다.


중앙정부가 지자체의 사업 내용을 결정하는 것이 아니라, 지방정부가 스스로 지역 발전의 청사진을 그리며 추진할 수 있도록 국고보조사업의 구조를 개선해야 한다고도 했다.


지자체가 스스로 결정하고 조직을 꾸릴 수 있는 입법, 조직, 행정권한과 지역산업과 공간구조를 주도적으로 설계할 권한 이양도 촉구했다.


특히 양 시·도의 북극항로 전진기지 구축을 위한 항만, 공항 관리 운영에 대한 제도적 참여 보장, 남해안 발전 관련 규제 완화, 개발제한구역 해제 권한, 광역교통망 구축을 위한 예비타당성조사 면제, 규제 및 특구 지정 등 기업 투자유치 권한 등도 통합지자체에 부여돼야 할 필수 요소로 꼽았다.


양 시·도지사는 "정부가 떡을 나눠주든 한시적 인센티브를 전제로 한 정부 주도의 졸속 통합이 아니라, 지역이 장기적 발전을 스스로 이끌 수 있는 구조적 전환이 되게 하는 제도적 뒷받침이 필요하다"며 "이러한 요구사항이 향후 제정될 행정통합 특별법에 명확히 반영돼야 통합 실효성이 제대로 발휘될 수 있다"라고 입을 모았다.


박 시장은 "분권이 없는 행정통합은 어떤 시도에서 추진해 왔던 통합 원칙에도 맞지 않는다"며 "분권 구조를 바꾸는 건 시·도마다 달라야 할 이유가 없다. 정확한 원칙과 기준, 분권에 기초한 행정통합이 되도록 정부의 정확한 원칙 발표가 필요하다"라고 했다.


박 도지사는 "당초 통합을 논의할 때 주민투표, 자치권 보장, 울산의 참여를 통한 완전한 통합을 조건으로 제시했다"며 "울산 참여는 차치하고서라도 주민투표와 자치권 보장이 안 되면 통합을 위한 통합이 될 뿐, 현재 표출되지 않은 수많은 사회적 갈등과 수십조원이 넘는 사회적 비용 부담을 불러오게 될 것"이라고 우려했다.


경남·부산 "행정통합, 연내 주민투표 거쳐 2028년 완성" … 정부 자치권 보장 촉구 박완수 경남도지사가 주민투표 실시, 자치권 보장 등 경남·부산 행정통합 추진 관련 대정부 건의 요건에 대해 설명하고 있다. 경남도 제공

아울러 양 시·도지사는 광역자치단체의 행정통합을 위해 특별법을 비롯한 관련 법령 제정이 꼭 필요하다고 강조하며 행정통합 관련 8개 시도지사 긴급 연석회의를 제안했다.


부산과 경남, 대전과 충남, 대구와 경북, 광주와 전남 등 행정통합을 추진할 8개 시·도가 행정통합 특별법안에 담을 구체적 내용을 협의해 공동으로 제출하고 통합지자체의 권한과 위상, 분권 구조 정리를 이루자는 취지다.


또 최근 울산시가 밝힌 행정통합 논의 동참 의사에 대해 환영 의사를 표하며 울산 시민의 뜻이 수렴되는 대로 부울경의 완전한 통합을 위해 노력할 방침이다.


앞서 경남과 부산은 2024년 11월 공동위원장 2명을 포함한 총 30명의 위원으로 구성된 행정통합공론화위원회를 출범하고 회의와 권역별 토론회, 찾아가는 설명회 등을 시행하며 행정통합 필요성과 균형발전 전략 등을 경남도민과 부산시민에게 알렸다.


이후 지난해 12월 23일부터 29일까지 만 18세 이상 부산·경남 시·도민 총 4047명을 대상으로 시행한 여론조사에서 행정통합에 찬성한다는 응답이 부산 55.5％, 경남 51.7％, 도합 53.3％로 절반 이상을 차지했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

공론화위는 여론조사 결과 등을 바탕으로 주민투표를 통한 행정통합이 필요하다는 최종 의견서를 양 시·도지사에게 전달했다.




영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2306:55
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫

    지난해 11월 말 주베트남한국문화원 주최로 베트남 하노이 OEG 스타디움에서 열린 '2025 한국게임주간'. 우리나라와 베트남의 게임산업과 문화를 교류하기 위해 3년째 진행하는 이 행사에는 5000여명이 몰려 성황을 이뤘다. 사흘간 열린 행사 중에는 양국에서 높은 인기를 얻고 있는 리그 오브 레전드(LoL), 배틀그라운드 모바일, 크로스파이어 등 e스포츠 대회 세 종목의 예선과 결선도 있었다. 이 자리에 한국 e스포츠팀 DRX 소

  • 26.01.2214:58
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

    ⑩ #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와

  • 26.01.2209:09
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩

    #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와 중식당 '연경',

  • 26.01.2207:11
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨

    베트남 하노이에서 가장 큰 호수인 서호(West Lake)를 바라볼 수 있는 롯데리아 락롱콴점. 4만6000동(약 2500원)짜리 치킨볼 라이스를 주문하자 10조각 남짓한 팝콘 치킨에 안남미로 지은 밥 한덩이와 달걀 프라이, 토마토와 양배추샐러드 등이 한 접시에 담겨 나왔다. 겉면에 윤이 나는 소스를 바른 팝콘 치킨을 한 입 베어 물자 강렬한 단맛이 입안에 퍼졌다. 이우주 베트남 롯데리아 운영팀장은 "퀵서비스 레스토랑(QSR)에서 버

  • 26.01.2115:53
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

기획
트럼프 1주년
  • 26.01.2208:37
    "안정적 한미관계…이재명표 '플레이 볼' 효과"
    "안정적 한미관계…이재명표 '플레이 볼' 효과"

    "도널드 트럼프 행정부가 재출범한 뒤 보인 예측 불가능성에도 불구하고, 진보 정권인 이재명 정부가 트럼프와 '플레이 볼(play ball·상대에 맞춰 협상에 응하다)'을 할 수 있다는 점이 인상적이다." 워싱턴D.C. 기반의 미국 싱크탱크 브루킹스연구소의 앤드루 여 한국석좌(사진)는 20일(현지시간) 트럼프 2기 행정부가 출범 1주년을 맞아 진행한 본지와의 인터뷰에서 "(한국 정부는) 도널드 트럼프 대통령이 무엇을 원하는지 정확

  • 26.01.2115:15
    Make Only Rich Great Again…부자만 다시 위대하게 만들다
    Make Only Rich Great Again…부자만 다시 위대하게 만들다

    트럼프 1주년③ 정책수혜 부유층에 집중…서민 삶은 '팍팍'2024년 11월 트럼프 재집권 이후 억만장자들 재산 직전 5년간 연평균 증가율보다 3배 빨리 늘어머스크 재산 1년새 2340억달러↑…베이조스 150억달러↑중간 선거 앞두고 최대 화두는 '감당 가능 생활비'美가정 평균 전기요금 전년대비 6.7% ↑ 제조업 일자리는 8개월째 감소세 도널드 트럼프 미국 대통령 재집권 1년간 정책 수혜가 집중된 부유층의 재산은 급증했으나,

  • 26.01.2111:08
    트럼프 1년, '부자만' 메이크 그레이트 어게인
    트럼프 1년, '부자만' 메이크 그레이트 어게인

    도널드 트럼프 미국 대통령 재집권 1년간 정책 수혜가 집중된 부유층의 재산은 급증했으나, 고물가 부담이나 관세 인상 후폭풍으로 서민들의 삶은 오히려 팍팍해졌다는 평가가 나왔다. 20일(현지시간) 국제구호개발기구 옥스팜이 최근 발표한 연례 불평등 보고서에 따르면 2025년 전 세계 억만장자들의 재산은 16% 증가한 18조3000억달러(약 2경7076조원)에 달하는 것으로 집계됐다. 특히 2024년 11월 트럼프 대통령 당선 이후 억만

  • 26.01.2111:08
    "'조지아 사태 139일', 美투자 철수할 일 아냐"
    "'조지아 사태 139일', 美투자 철수할 일 아냐"

    "이제 조지아에서 한국 여권을 들고 있다면 이민세관단속국(ICE)도 더욱 조심할 것 같습니다. 미국에서 투자를 시작한 기업이라면 사업에 재시동을 걸고 이에 집중할 수 있는 환경을 만들어줘야 한다고 생각합니다." 지난해 9월 미국 조지아주에서 발생한 '한국인 대규모 구금 사태'는 도널드 트럼프 행정부 2기의 1년간 행적을 돌아볼 때 반(反)이민 기조를 우리 국민이 몸소 체험한 상징적 사건으로 볼 수 있다. 또 한미 동맹사의

  • 26.01.2011:53
    美우선주의 앞세운 '행정명령 폭격기'
    美우선주의 앞세운 '행정명령 폭격기'

    '관세(Tariff)·미국우선주의(America First)·강한 정부(Strong Executive)'. 도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(현지시간) 취임 1주년을 맞는다. 1기보다 더 과감한 추진력으로 무장한 트럼프 대통령은 1기 때보다 4배에 가까운, 220여건의 행정명령을 쏟아냈다. 강도 높은 이민 단속과 관세장벽으로 '미국 우선주의'를 구현하는 데 앞장섰다. 베네수엘라의 니콜라스 마두로 대통령을 축출하거나, 그린란드를 미국에 편입시키겠

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

  • 26.01.2211:15
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이언주 더불어민주당 수석최고위원(1월 21일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 오늘은 더불어민주당 이언주 수석최고위원, 미래경제 성장전략위원장도 맡고 있죠? 바쁘실 텐데 나와주

  • 26.01.2116:08
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]

    편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오 성동구청장) ②장미경(박홍근 의원) ③송현옥(오세훈 서울시장) 오세훈 서울시장은 올해 6·3 지방선거에서 5선에 도전

  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

이시각 랭킹 뉴스

15:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기