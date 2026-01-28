손주가 준 용돈 100만원 분실한 80대 할머니…경찰 도움으로 되찾아

손주가 준 용돈 100만원 길에서 분실
경찰, 이동 동선 따라가 10분만에 현금 발견
은행에 가던 길에 손주에게 받은 용돈 100만원을 잃어버린 80대 노인이 경찰의 신속한 도움으로 현금을 되찾았다. 분실 신고 후 불과 10분 만에 현금을 찾아 전달한 사연이 전해지며 훈훈함을 자아내고 있다.
28일 경기 김포경찰서에 따르면 지난해 12월29일 오전 10시39분쯤 김포시 사우동에서 A씨(82)가 현금 100만원을 분실했다며 사우지구대를 찾아 신고했다.
A씨는 손주가 준 용돈을 양말에 넣은 채 은행으로 향하던 중 돈을 잃어버린 것으로 파악됐다. 이후 약 2㎞ 구간을 혼자 여러 차례 오가며 직접 현금을 찾아봤지만 끝내 발견하지 못하자 경찰에 도움을 요청했다.
신고를 접수한 사우지구대 소속 정현조 경위는 고령의 A씨를 순찰차에 태워 이동 동선을 함께 확인했고 그 결과 신고 약 10분 만에 사우동의 한 도로에서 현금이 담긴 낡은 금색 봉투를 발견했다. 봉투 안에는 분실 신고된 100만원이 그대로 들어 있었다.
A씨는 감사의 뜻으로 사례금을 건네려 했으나 정 경위는 이를 정중히 사양했으며 이후 은행 업무까지 도운 것으로 전해졌다.
정 경위는 "할머니가 명절마다 손주에게 받은 용돈을 모은 돈이라고 해서 꼭 찾아드리고 싶은 마음이 컸다"며 "작은 도움이지만 경찰관으로서 보람을 느꼈다"고 말했다.
