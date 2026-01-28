거동 불편한 이웃 찾아가는 '영천시 재택의료센터'…첫 방문진료 성료

영천시보건소-동산의원 협업, 의료 사각지대 해소 본격 시동

영천시가 거동이 불편해 병원을 찾기 어려운 환자들을 위해 직접 가정을 방문하는 '맞춤형 의료 서비스'의 첫발을 뗐다.

영천시보건소와 동산의원이 협력 운영하는 '영천시 재택의료센터'는 지난 27일 지역 내 환자 가정을 대상으로 첫 방문진료를 실시했다고 밝혔다.

영천시보건소와 동산의원이 협력해 운영하는 재택의료센터가 지난 27일 첫 방문진료를 실시했다. 영천시 제공

이번 방문진료는 평소 외출이 자유롭지 못한 중증 환자나 고령층을 대상으로 진행됐다.

의료진은 환자의 자택을 직접 방문해 ▲기초 건강 상태 점검 ▲만성질환 집중 관리 ▲복약 지도 및 상담 등 종합적인 의료 서비스를 제공했다.

특히 의료진은 환자 개개인의 생활 환경을 고려한 향후 치료 계획을 상세히 안내하며 환자와 보호자로부터 큰 호응을 얻었다.

이번 사례는 민간 의원과 보건소가 손을 맞잡고 추진하는 방문의료 서비스의 첫 성과라는 점에서 의미가 깊다.

그동안 병원 방문에 물리적 한계를 느꼈던 환자들에게 실질적인 도움을 줌으로써 지역 내 의료 격차를 줄이는 계기가 될 것으로 기대된다.





이철 동산의원 원장은 "거동이 불편한 환자들이 병원 방문에 대한 부담 없이 필요한 의료서비스를 받을 수 있도록 돕는 것이 재택의료의 가장 큰 장점"이라며, "앞으로도 보건소와 긴밀히 협력해 환자들의 삶의 질 향상에 기여하겠다"고 말했다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

