소비자 혼란 키우는 '20년 숙성' 발사믹…소비자단체 "표시 기준 시급"

라벨에 없는 숙성 연수, 유통 과정서 만들어져

원산지 기준 없는 숙성 표기 논란

소비자단체 "발사믹 숙성 표시 기준 시급"

수입 발사믹식초가 '20년 숙성' 등 숙성 연수를 내세워 판매되는 사례가 늘고 있는 가운데 소비자단체가 "원산지 제품 라벨에 표시될 수 없는 숙성 연수가 국내 유통 단계에서 광고·판매 문구로 생성·확산하고 있다"며 표시 기준 마련을 촉구했다.

소비자와함께는 28일 현대백화점·롯데백화점·GS SHOP·CJ온스타일·현대홈쇼핑·롯데홈쇼핑·11번가·쿠팡·SSG닷컴 등 주요 유통 채널을 대상으로 한 모니터링 결과를 공개했다. 원제품 병 라벨에는 없는 숙성 연수 문구가 온라인 상품 설명과 홍보 이미지, 오프라인 가격표 등 판매 정보에 사용된 사례가 다수 확인됐다는 설명이다.

레오나르디모데나발사믹 식초의 일부 제품은 외국어 원라벨에 숙성 연수 표기가 없지만, 국내 온 오프라인 판매 채널에서는 한국어 라벨과 가격표에 숙성 연수가 표시돼 있다. 소비자와함께 제공.

조사는 지난해 12월 22일부터 올해 1월 22일까지 4주간 진행됐다. 이번 조사에는 레오나르디, 주세페 주스티, 맹가졸리, 무씨니, 데체코, 라베키아 등 국내 인지도가 높은 브랜드 제품이 포함됐다. 단체는 온라인 상품 상세페이지와 홍보 이미지, 오프라인 가격표·진열 안내문 등 판매 정보와 병 라벨 간 정보 일치 여부를 중심으로 점검했다고 밝혔다.

문제의 핵심으로는 이탈리아 모데나 지역의 지리적 표시 보호(IGP) 인증을 받은 상업용 발사믹 식초가 꼽혔다. 해당 제품은 포도 원액과 와인 식초를 혼합해 숙성하는 방식으로, 이탈리아 현지 법령과 IGP 규정상 '3년', '12년' 등 숫자로 숙성 연수를 표기하는 것은 허용되지 않는다. 이에 따라 원산지 기준에서는 병 라벨에 숙성 연수가 표시되지 않는 것이 정상이라는 것이다.

그런에도 불구하고 국내 유통 과정에서 라벨에 없는 숙성 연수가 판매 페이지나 가격표 등에 품질을 보증하는 정보처럼 사용될 경우 소비자가 이를 공식적이고 객관적인 숙성 정보로 오인할 가능성이 크다고 단체는 지적했다. 단체는 "원산지 기준상 표시될 수 없는 정보가 국내 유통 단계에서 광고·판매 문구로 만들어져 확산하는 구조 자체가 소비자 혼란을 키운다"고 밝혔다.

단체는 IGP 제품과 원산지 명칭 보호(DOP) 제품 간 제도적 차이가 충분히 설명되지 않은 상황에서 숙성 연수 표현이 혼용될 경우, 소비자가 두 제품을 동일 기준의 '장기 숙성 발사믹'으로 오인할 우려가 크다고도 밝혔다. DOP 제품은 포도 농축액 기반의 전통 방식으로 장기간 숙성되며, 제도적으로 숙성 구분이 가능하다는 점에서 차이가 있다.

단체는 "법령 측면에서는 '표시·광고의 공정화에 관한 법률'과 '식품 등의 표시·광고에 관한 법률'상 거짓·과장 또는 소비자 기만에 해당할 소지가 있는지 관계 기관의 검토가 필요하다"면서 "원산지 기준상 표시될 수 없는 정보를 사실인 것처럼 표기해 판매하는 행위는 표시광고법 제3조의 거짓·과장 표시·광고 유형과 연결될 수 있다"고 주장했다.





개선 방안으로는 숙성 연수·기간 등 숙성 관련 표현에 대한 명확한 표기 가이드 신설, 온라인·오프라인 유통 플랫폼의 표기 기준 마련과 판매자 안내 강화, 상시 모니터링 체계 구축과 반복 위반 시 실효성 있는 조치 검토 등을 제시했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

