전남 예비교사 189명 '희비 교차'…합격률 24.3%

전남도교육청, 최종합격자 발표…778대 1 경쟁

유치원 55명·초등 122명·특수 12명 선발

전남도교육청이 28일 2026학년도 공립 유치원·초등·특수학교 교사 임용후보자 최종합격자 명단을 공개했다. 이번 임용시험에는 총 778명이 지원해 189명이 최종 합격의 영예를 안았다. 합격률은 24.3%를 기록했다.

모집 분야별 합격 인원을 살펴보면 ▲유치원 55명 ▲초등학교 122명 ▲특수학교(유치원) 2명 ▲특수학교(초등) 10명이다. 초등 다문화인재전형에서는 2명이 합격자 명단에 이름을 올렸다.

눈에 띄는 점은 도교육청이 이번 시험에서 초등교사 임용 2차 심층면접 문항을 자체 출제했다는 것이다. 전남 지역 실정에 맞는 교원을 선발하기 위한 체계를 한층 강화한 조치로 풀이된다.

최종합격 여부는 도교육청 온라인 교직원 채용시스템에서 응시자 본인이 직접 확인할 수 있다.

최종합격자는 내달 4~9일 정오까지 임용후보자 등록에 필요한 구비서류를 전남도교육청에 방문 접수하거나 우편으로 제출해야 한다. 이후 신규 교사 임용후보자 연수에도 의무적으로 참석해야 한다.





모집 분야별 임용후보자 등록 관련 세부 사항은 전남도교육청 누리집 인사·채용·소식 내 공무원시험 유·초등교원 게시판에서 확인할 수 있다.





