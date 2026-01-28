정근식 서울교육감 "AI 시대 미래 인재 육성…3세 무상교육비 지원"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

28일 신년 기자회견…"역량 기반 교육 전환"

AI 평가 도입…창의력·문제해결력 중심 평가

교육감-대학-교육부 등 4자협의체 구성 제안

정근식 서울특별시교육감은 28일 수업과 평가 혁신, 그리고 인공지능(AI) 기반 맞춤형 교육을 통해 미래 인재를 육성하겠다는 의지를 밝혔다.

정 교육감은 이날 서울시교육청에서 신년 기자회견을 열고 "서울교육은 지난 70년의 경험과 성찰을 토대로 다음 100년을 향한 전환의 길을 열어가겠다"며" 오늘의 성과보다 30년 뒤, 100년 뒤 아이들이 살아갈 세상을 먼저 고민하겠다"고 밝혔다.

먼저 그는 서울교육의 주요 패러다임 전환 내용으로 ▲지식이해 중심 교육에서 역량 기반 교육으로의 전환 ▲하향식에서 상향식으로 정책 실행 방식 전환 ▲학생 성장을 중심에 둔 파트너십 기반 동반자적 거버넌스 구축을 제시했다.

정 교육감은 "교육은 '얼마나 많이 알고 있는가'에서 벗어나 학생이 '무엇을 할 수 있고 어떻게 성장하고 있는가'를 묻는 교육으로 바뀌어야 한다"며 "초·중·고 이음과 대학·평생학습까지 연계되는 역량기반 교육으로 전환을 본격 추진하겠다"고 했다.

또한 정 교육감은 이미 현장에서 실현되고 검증된 정책을 서울시 전체로 확대하는 '상향식' 선순환 구조를 안착해 학교의 행정적·교육적 부담을 줄이겠다고 밝혔다. 서울의 교육 정책을 전국으로 확산하고 나아가 대한민국의 공교육 모델로 자리매김하도록 하겠다는 포부다.

구체적으로는 수업과 평가에 AI를 도입하고, AI 핵심 인재 양성을 위한 미래역량 교육을 강화한다. 이를 위해 '교육-진단-맞춤형 지도'로 이어지는 AI·디지털 기초소양 교육 체계를 확대 운영한다.

정 교육감은 "맞춤형 교수·학습 플랫폼인 SEN스쿨을 본격 도입해 AI 기반 수업·평가 혁신을 지원하겠다"며 "서울대, 연세대, 서울시립대 등 대학 연계 심화 프로그램을 통해 AI 핵심 인재를 체계적으로 양성하겠다"고 말했다.

그밖에 서울시교육청은 ▲AI교육센터 설립 ▲AI·디지털 리터러시 진단검사 3만명 확대 시행 ▲AI 활용 가이드라인 배포 ▲AI 에듀테크 선도교사 1300명 선발 등에 나선다.

정 교육감은 "서울형 성장 중심 평가 체계를 전면화하고, 평가의 방향을 '창의력·문제해결력 중심'으로 전환하겠다"며 "서·논술형 평가지원시스템 '채움AI'를 고도화해 교사의 평가 부담은 낮추고, 정밀한 피드백을 제공하겠다"고 밝혔다.

SEN스쿨을 통해 문해력·수리력·디지털 리터러시 진단·기초학력 진단·AI 채점 결과를 종합해 정리하는 학생 역량 관리 시스템 구축을 추진한다는 계획이다.

이날 정 교육감은 초중등 교육과 대학 교육이 대학 입시를 기점으로 연계성이 떨어지는 점에 대해 문제 의식을 드러냈다.

그러면서 "초중등 교육을 책임지고 있는 교육감협의회, 대학 교육을 책임지고 있는 한국대학교육협의회 그리고 교육부와 국가교육위원회가 모여 4자 협의체를 구성하자"고 제안했다. 이어 "초중등 교육 과정과 대학 교육 과정이 긴밀히 연결될 수 있도록 교육감협의회와 대교협이 정기적인 회의를 해야겠다는 생각"이라고 했다.

정 교육감은 유치원 무상교육의 교두보를 마련하겠다고도 밝혔다. 현재 사립유치원의 경우 4~5세는 무상교육비 11만원을 지원하고 있는데, 3세의 경우에도 4~5세 수준으로 지원할 수 있도록 준비하고 있다고 했다. 그는 "올해 86억원의 예산 마련에 우리 교육청 자체 재원을 활용할 수 있는지 긍정적으로 검토 중"이라고 말했다. 유·초 연계 이음교육도 올해 전체 유치원에서 전면 운영한다는 계획이다.

정 교육감은 "국가 무상교육 전면 시행과 연계해 유치원의 운영 여건을 지속적으로 개선하고, 유아 교육의 질적 향상과 학부모 부담 경감을 위해서 노력하겠다"고 했다.





끝으로 그는 "효과를 낼 수 있는 사교육 대책에 대해서 심사숙고하고 있다. 사교육 대책에 대한 종합계획도 곧 발표할 것"이라고 예고했다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

