'40주년' 농심 신라면 K푸드 대표 글로벌 브랜드

올해 출시 40주년을 맞는 농심의 대표 브랜드 신라면은 전 세계 100여개국에서 판매되며 K푸드를 대표하는 글로벌 브랜드로 자리 잡았다. 1986년 첫선을 보인 신라면은 1991년 국내 라면 시장 1위에 오른 이후 단 한 차례도 정상을 내주지 않으며, 30년 넘게 업계 1위 자리를 지켜온 유일한 제품이다.

농심 신라면 첫 글로벌 앰배서더로 K팝 걸그룹 에스파(aespa). 농심 제공.

출시 초기부터 성장세는 가팔랐다. 1986년 출시 첫해 석 달 만에 약 30억원의 매출을 올렸고, 1987년에는 연 매출 180억원을 돌파했다. 이를 바탕으로 1991년 국내 라면 시장 1위에 오른 뒤 현재까지 그 위상을 유지하고 있다. 국내 라면 시장에서 장기간 1위를 차지한 제품은 삼양라면, 안성탕면, 신라면 단 3종뿐이다.

신라면의 성장은 글로벌 시장에서도 이어졌다. 2015년 식품업계 단일 브랜드 최초로 누적 매출 10조원을 돌파했고, 2021년에는 해외 매출 비중이 처음으로 50%를 넘었다. 2024년 신라면 브랜드의 국내외 매출은 1조3400억 원에 달했으며, 농심은 지난해 말 기준 누적 판매량이 425억개에 이를 것으로 보고 있다.





신라면의 경쟁력은 '한국식 매운맛'에서 출발했다. 출시 당시 국내 라면 시장이 순한 국물 위주였던 것과 달리, 농심은 얼큰한 소고기 장국을 모티브로 깊은 맛과 매운맛을 결합한 제품을 선보였다. 전국 각지의 고추 품종을 활용한 매운맛 연구와 200여 종이 넘는 면발 테스트를 거쳐 완성된 신라면은 한국인이 선호하는 매운 라면의 기준을 만들었다는 평가를 받는다. 최근에는 글로벌 소비자 취향에 맞춘 제품 확장으로 변화를 이어가고 있다.





