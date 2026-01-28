담양군 "응급환자 살리자"…유관기관 간담회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

119-병원 간 소통 창구 확대

의료 서비스 질 향상 도모

전남 담양군이 지난 27일 '지역 응급의료 협력체계 강화를 위한 간담회'를 개최하고 있다. 전남 담양군 제공

전남 담양군이 응급환자의 '골든타임' 확보를 위해 유관기관과 머리를 맞댔다.

28일 담양군에 따르면 군은 전날 보건소 주관으로 '지역 응급의료 협력체계 강화를 위한 간담회'를 개최했다.

이번 간담회에는 담양군보건소와 담양소방서, 지역 내 응급의료기관 관계자 등 12명이 참석해 지역 응급의료 현황을 공유하고, 보다 실효성 있는 대응 체계 구축 방안을 논의했다.

참석자들은 ▲지역 응급환자 이송 체계 강화를 위한 기관 간 협력 방안 ▲환자 수용 과정에서 발생하는 의료기관과 119구급대의 애로사항 공유 ▲이송 과정에서의 원활한 협조 체계 구축 등 현장의 문제점을 짚어보고 개선 방향을 집중적으로 토의했다.

특히 응급 상황 발생 시 각 기관의 역할 분담을 명확히 하고, 소통을 강화해 의료 공백을 최소화하자는 데 뜻을 모았다.





담양군 관계자는 "이번 간담회는 유관기관 간의 상호 이해를 높이고 협력 의지를 다지는 의미 있는 시간이었다"며 "앞으로도 관계기관과의 긴밀한 공조를 통해 응급환자의 골든타임을 지키고, 지역 응급의료 서비스의 질을 높이는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr

