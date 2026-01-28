담양군 "응급환자 살리자"…유관기관 간담회

119-병원 간 소통 창구 확대
의료 서비스 질 향상 도모
전남 담양군이 응급환자의 '골든타임' 확보를 위해 유관기관과 머리를 맞댔다.
28일 담양군에 따르면 군은 전날 보건소 주관으로 '지역 응급의료 협력체계 강화를 위한 간담회'를 개최했다.
이번 간담회에는 담양군보건소와 담양소방서, 지역 내 응급의료기관 관계자 등 12명이 참석해 지역 응급의료 현황을 공유하고, 보다 실효성 있는 대응 체계 구축 방안을 논의했다.
참석자들은 ▲지역 응급환자 이송 체계 강화를 위한 기관 간 협력 방안 ▲환자 수용 과정에서 발생하는 의료기관과 119구급대의 애로사항 공유 ▲이송 과정에서의 원활한 협조 체계 구축 등 현장의 문제점을 짚어보고 개선 방향을 집중적으로 토의했다.
특히 응급 상황 발생 시 각 기관의 역할 분담을 명확히 하고, 소통을 강화해 의료 공백을 최소화하자는 데 뜻을 모았다.
담양군 관계자는 "이번 간담회는 유관기관 간의 상호 이해를 높이고 협력 의지를 다지는 의미 있는 시간이었다"며 "앞으로도 관계기관과의 긴밀한 공조를 통해 응급환자의 골든타임을 지키고, 지역 응급의료 서비스의 질을 높이는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr
