'카누 캡슐' 다양한 취향 맞춘 커피

[2026아시아소비자대상]

최우수상 동서식품

동서식품은 프리미엄 캡슐커피 브랜드 카누 바리스타를 통해 다양한 캡슐 라인업과 머신을 선보이며 소비자의 취향에 맞춘 커피 경험을 제공하고 있다.

동서식품은 지난해 11월 라떼 전용 캡슐인 '카누 소프트 하모니'와 '카누 포르테 앙상블'을 새롭게 출시했다. '소프트 하모니'는 라이트 로스팅한 에티오피아 내추럴 원두를 사용해 재스민 향과 부드러운 단맛이 어우러지는 것이 특징이다. '포르테 앙상블'은 콜롬비아·브라질 원두의 묵직한 바디감에 에티오피아 내추럴 원두를 더해 다크 초콜릿과 캐러멜 풍미를 강조했다.

동서식품 카누 바리스타 캡슐 포르테 앙상블, 카누 소프트 하모니. 동서식품 제공.

이와 함께 싱글 오리진 제품인 '카누 싱글 오리진 브라질 세하도'도 선보였다. 열대우림동맹(RA) 인증 원두를 사용한 이 제품은 아몬드의 고소함과 초콜릿의 부드러움, 은은한 꿀 향의 여운이 조화를 이룬다. 겨울 한정판으로 출시된 돌체구스토 호환 캡슐 '카누 윈터스노우'는 밀크 초콜릿과 견과류 풍미로 계절감을 살렸다.

캡슐뿐 아니라 머신 선택 폭도 넓혔다. 미니멀한 디자인으로 인기를 얻고 있는 '카누 바리스타 페블' 머신에는 '모카'와 '라벤더' 컬러가 추가돼 취향에 따른 선택이 가능해졌다.





'카누 바리스타'는 동서식품의 50여 년 커피 제조 노하우를 바탕으로 2023년 출시된 캡슐커피 브랜드다. 국내 소비자들이 아메리카노를 선호한다는 점에 착안해 기존 에스프레소 캡슐보다 많은 9.5g의 원두를 담아 풍부한 맛과 향을 구현했다. 현재 라이트·미디엄·다크 로스트를 비롯해 디카페인과 싱글 오리진 등 총 16종의 전용 캡슐을 운영하고 있다.





