기후부, 전기차 사용후 배터리 민간 공급 대폭 확대

연간 공급 물량 1500개로 확대

재사용 기업 우선 배분 제도 도입

경남·대구 거점수거센터 추가 지정

김성환 환경부 장관이 전북 군산시 새만금국가산업단지 성일하이텍에서 전기차 폐배터리 자원순환체계 현황과 공정을 점검하고 순환이용 산업 활성화 방안을 논의하고 있다. 2025.9.5 연합뉴스

기후에너지환경부는 미래폐자원 거점수거센터의 운영을 강화해 전기차 폐배터리의 체계적 회수 및 평가 체계를 정비하고 민간 기업을 대상으로 하는 사용후 배터리 공급 물량을 확대한다고 28일 밝혔다.

기후부는 전기차 보급이 확대됨에 따라 2021년부터 수도권 등 권역별로 6개 거점 수거 센터를 운영하며 전기차 폐차 시 발생하는 배터리의 회수, 잔존 성능 평가, 민간 공급으로 이어지는 선순환 체계를 구축했다.

그 결과 지난해까지 총 3733개의 전기차 배터리를 회수했으며 이 중 2126개를 재사용·재활용 기업 및 연구소 등에 공급했다. 사용후 배터리의 연도별 공급물량은 2021년 162개였던 것이 2022년 241개, 2023년 271개, 2024년 431개, 2025년 1021개로 크게 늘었다.

올해에는 다양한 전기차 차종의 배터리를 평가할 수 있도록 성능 평가 장비를 확충하고, 소프트웨어 기반 검사장비를 개발하는 등 성능평가 시스템의 고도화에 나선다. 이를 통해 민간에 공급할 배터리 물량을 연간 1500개 수준까지 확대할 계획이라고 기후부는 밝혔다.

기후부는 특히 사용후 배터리 시장의 조기 안착을 위해 '재사용 기업 우선 배분(쿼터)제'를 시범 운영한다. 이는 재사용 기업이 배터리 매각 물량 일부를 우선적으로 확보할 수 있도록 지원하는 제도다.

아울러 사고나 침수 등으로 정상적인 성능 평가가 어려운 배터리의 경우 재활용 업체와 사전 계약 체결을 통해 공급 소요 기간을 기존 평균 3개월에서 15일 이내로 단축하기로 했다.

또한, 민간 기업이 신뢰성 높은 정보(데이터)를 바탕으로 재사용 및 신사업 개발을 추진할 수 있도록 배터리 안전검사 결과와 잔존성능 평가 자료를 투명하게 제공할 예정이다.

기후부는 올해 상반기 중에 경상남도와 대구광역시에 지방 정부가 운영하는 거점수거센터를 추가로 지정해 전국 주요 권역의 배터리 수거·공급망을 강화할 방침이다.





김고응 기후에너지환경부 자원순환국장은 "전기차 폐배터리의 신속한 유통과 신뢰성 높은 정보 제공을 통해 민간 자원순환 산업의 혁신을 적극 뒷받침하겠다"고 밝혔다.





강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr

