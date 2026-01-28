덜 움직이고 더 보는 시대… 청소년 건강에 켜진 빨간불

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

초고속 5G 세상에서 아이들의 기초 체력은 '에지(Edge)'급으로 느려졌다.

한국언론진흥재단의 '2025, 10대 청소년 미디어 이용 조사'에 따르면, 조사 대상 청소년 중 지난 1주일간 온라인 동영상 플랫폼을 이용한 비율은 95.1%였으며, 하루 평균 이용 시간은 약 3시간 30분으로 나타났다.

청소년기는 학업 특성상 좌식 시간이 길어질 수밖에 없는 시기이다. 여기에 여가마저 동영상 플랫폼 이용 중심으로 채워질 경우, 성장과 발달에 필요한 충분한 신체활동이 확보되지 못할 가능성이 있다는 점에서 우려가 제기된다.

청소년기. 클립아트코리아 제공(보도와 연관없음)

세계보건기구(WHO)는 청소년을 대상으로 매일 최소 60분 이상의 중등도 신체활동을 권고하고 있다. 그러나 질병관리청의 제20차 청소년건강행태조사에 따르면 2024년 기준 신체활동 실천율은 남학생 25.1%, 여학생 8.9%에 그쳐 상당수의 청소년이 충분한 신체활동을 하지 못하는 것으로 나타났다.

청소년 활동량 감소의 주요 원인으로는 학업으로 대부분 앉아서 보내는 환경과 함께 디지털 기기와 온라인 미디어 의존 심화, 이동 수단의 발달과 생활 편의 중심의 도시 환경 확대로 일상 속 보행이 감소한 점 등이 복합적으로 작용하고 있다.

신체활동은 골격근이 에너지를 사용하는 모든 움직임을 의미한다. 이는 체력 향상과 건강 증진을 목적으로 계획적으로 실시하는 운동뿐 아니라, 집안일, 보행·이동, 놀이 활동, 학교·직업 관련 활동 등 일상 속에서 자연스럽게 이뤄지는 움직임을 모두 포함하는 개념이다.

신체활동 부족은 영양, 음주, 흡연에 이어 주요한 건강위험 요인으로 평가되며, 비만 위험을 높이고 심장 기능을 저하시킬 수 있다. 또 고혈압과 고혈당 등 대사 위험요인과도 연관돼 있다.

반면 충분한 신체활동은 체력 향상과 비만 예방에 기여할 뿐 아니라 심혈관질환, 당뇨 등 만성질환 위험을 낮추는 데 도움이 되며, 우울과 불안 완화, 수면의 질 개선, 인지기능 향상 등 신체적·정신적 건강을 종합적으로 증진한다.

특히 청소년기에 형성된 신체활동 습관은 성인기까지 이어질 가능성이 높은 만큼, 이 시기의 활동량 부족은 생애 전반의 건강에 장기적인 영향을 미칠 수 있다는 점에서 각별한 주의가 필요하다.

대동병원 소아청소년과 이균우 과장(소아청소년과 전문의)은 "당연한 이야기이지만 건강은 치료보다 예방이 중요하며, 청소년기의 신체활동은 평생 건강의 기초를 다지는 하나의 과정"이라며 "학업 부담이 큰 시기이지만 통학 중 걷기, 쉬는 시간의 가벼운 스트레칭, 미디어 시간을 줄이고 활동 시간을 늘리는 등 일상 속에서 움직임을 늘리려는 노력이 필요하다"라고 말했다.

인간은 출생 시부터 우렁찬 울음소리와 함께 시작돼 필연적으로 움직여야 생존할 수 있는 존재로 창조됐다. 특히 만 6세부터 18세의 아동 및 청소년기의 신체활동에는 학교에서 이뤄지는 체육 수업과 스포츠 활동뿐 아니라 일상 속에서 즐겁게 참여할 수 있는 다양한 신체활동이 포함돼야 한다.

예를 들어 가벼운 유산소 활동으로는 ▲빠르게 걷기 ▲반려동물 산책 ▲방 청소 ▲줄넘기 ▲가벼운 춤 ▲무술 연습 등이 있으며, 고강도 유산소 활동에는 ▲달리기 ▲축구·농구·수영 등 경기형 스포츠가 해당된다. 근력 운동으로는 ▲맨몸 운동 ▲요가 ▲턱걸이 ▲스쿼트 ▲계단 오르기 등이 권장된다.

특히 성장이 활발한 시기에는 바른 성장을 위해 하루 8시간 잠자기, 하루 30분 햇볕 쬐기, 하루 30분 이상 운동하기, 스마트폰 사용 줄이기, 하루 세끼 꼭 먹기를 적극적으로 권장하고 있다.

청소년의 장시간 미디어 노출은 성장뿐만 아니라 정서적으로 유해한 영향을 미쳐 이를 줄이기 위해 하루 사용 시간 등 가정 내 규칙을 정하고, 식사 시간과 취침 전 1시간, 가족 대화 시간에는 스마트 기기 사용을 제한하는 것이 바람직하다.





또, 미디어 대신 산책, 보드게임, 스포츠, 독서 등 함께할 수 있는 활동이나 동아리, 스포츠 클럽, 봉사활동 등 대면 활동을 활성화할 필요가 있다. 아울러 청소년 스스로 스마트폰 사용 시간을 점검하고 불필요한 알림을 줄이며, 무료할 때는 스마트폰 대신 걷기, 스트레칭, 음악 감상 등으로 대체하는 자기조절 노력이 함께 필요하다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

