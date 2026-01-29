'플링백' 누적 6만개 판매…특별해진 '일상'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

[2026아시아소비자대상]최우수상

코오롱인더스트리FnC부문



코오롱FnC의 아카이브 앱크의 시그니처 제품인 플링백이 누적 판매량 6만개를 돌파했다.

아카이브 앱크는 '기록 보관소'를 의미하는 'Archive'와 '예리한 감각으로 사람을 연구한다'는 뜻의 'epke(epke : etudes for people with a keen sense)'를 결합해 만든 이름으로, 평범한 일상을 한 단계 높여줄 아이템을 제안하는 여성 파인 테이스트 브랜드다.

아카이브 앱크. 코오롱FnC

지난해 S/S 시즌 'FLING MOVE 001' 컬렉션을 통해 처음으로 어패럴·액세서리까지 진출하며 카테고리를 넓혔으며, 스몰백부터 빅백까지 다양한 사이즈를 전개하고, 양가죽 중심 상품에서 레더·나일론·메쉬 등 기능적이고 합리적인 소재로 확대했다. 또한 브랜드의 시그니처인 '플링백'과 '에센셜' 컬렉션을 중심으로 상품 라인업을 강화해왔다.





유통 측면에서는 아카이브 앱크 아틀리에(서울숲 플래그십 스토어)를 운영하며 브랜드 경험 공간을 제공하고, 신세계 강남점과 신세계면세점 명동점 매장을 운영하며 국내 접점을 확장했다. 온라인에서는 한국 자사몰과 일본 공식몰을 운영하며 글로벌 MZ세대와의 접점을 강화했고, 브랜드몰 리뉴얼 등을 통해 자사몰의 자생력을 키우는 데 집중했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

