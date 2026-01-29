결코 가볍지 않은 풍미…'테라 라이트' 활약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

[2026 아시아소비자대상]

최우수상 하이트진로

하이트진로의 대표 맥주 브랜드 '테라'의 누적 판매가 지난해 말 기준 59억병을 돌파했다. 이는 1초당 28병씩(330ml) 판매된 속도이며, 대한민국 성인(4352만명 기준) 1인당 약 136병씩 마신 셈이다.

테라는 2019년 3월 출시 후 39일 만에 100만 상자 판매를 돌파, 맥주 브랜드 중 가장 빠른 속도로 판매 기록을 세우며 폭발적인 성장을 거듭했다. 이후 7년간 연평균 성장률 8%를 기록하며 국내 대표 맥주 브랜드로 자리 잡았다.

2024년 출시된 '테라 라이트'의 활약도 매출 성장을 이끌고 있다. 테라 라이트는 테라의 기술력을 바탕으로 최적의 라이트 주질과 특별한 패키지로 완성한 제품이다. 테라의 '호주산 100% 청정 맥아'를 기본으로 사용, 라이트 맥주가 가지기 어려운 맥주다운 풍미를 구현하기 위해 일반 맥주보다 4배 더 긴 시간을 들여 추출한 맥즙을 사용해 완성했다.

AD

또한 2019년 출시 이후 이어온 '청정 활동'은 브랜드 신뢰의 기반이 됐으며 다양한 친환경 활동, 사회공헌, 캠페인을 통해 다방면에서 청정의 가치를 실천 중이다. 최근 대학생들과 ESG(환경·사회·지배구조) 활동을 전개하는 '청정 캠퍼스 캠페인', 친환경 패션 브랜드 '플리츠마마'와의 업사이클링 협업 등은 테라의 청정 철학을 소비자 일상 속 경험으로 전환하는 데 기여했다.





AD

한편, 테라는 지난해 '대한민국 100대 브랜드'에 4년 연속 선정되며 독보적인 브랜드 경쟁력을 다시 한번 입증했다. 대한민국 100대 브랜드는 브랜드 가치 평가 전문기관 브랜드스탁이 브랜드 가치 평가 지수(BSTI)를 기반으로 230여 개 산업군, 1000여 개 브랜드 중 상위 100개를 발표하는 제도다. 테라는 100% 리얼탄산 공법, 호주산 100% 청정맥아 사용, 논-GMO 원료 사용 등 '청정 라거'를 상징하는 핵심 가치로 브랜드 차별성을 공고히 했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>