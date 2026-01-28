전국 문예회관 95곳, 2026년 특성화 지원 사업 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

문체부·코카카, 100억 원 투입

기획·제작 중심 문예회관 육성

문화체육관광부와 한국문화예술회관연합회(코카카)는 '2026년 문예회관 특성화 지원 사업' 공모를 통해 전국 17개 시도 문예회관 95곳을 선정했다고 28일 밝혔다.

2025년 문예회관 특성화 지원 사업에 선정된 어울아트센터(행복국구문화재단) 연극 '바람꽃' 공연 장면

이 사업은 문예회관을 공연 콘텐츠의 기획·제작과 브랜드화를 주도하는 지역 공연예술 거점으로 육성하는 것을 목표로 하며, 지난해에 이어 2년 차를 맞았다. 올해는 전년 대비 약 4배 확대된 총 100억 원의 예산이 투입된다.

문체부와 코카카는 올해 사업을 신작 공연 콘텐츠 제작부터 기존 레퍼토리 정착, 시리즈·축제 기획까지 공연 콘텐츠의 발굴-육성-정착 전 단계를 포괄하는 통합 지원체계로 개편했다.

전국 17개 시도 117개 문예회관에서 접수된 121개 프로그램을 대상으로 프레젠테이션 심사를 진행한 결과 ▲신작 공연콘텐츠 제작 37개 ▲기존 레퍼토리 정착 19개 ▲시리즈·축제 기획 39개 등 총 95개 문예회관이 선정됐다.

'신작 공연콘텐츠 제작' 분야는 지역의 역사·인물·관광자원 등 고유한 문화자원을 반영한 신규 창·제작 공연을 발굴하는 프로그램으로, 37개 문예회관이 선정됐다. 해당 문예회관들은 자체 제작 또는 지역 예술단체와의 협업을 통해 지역 특색을 담은 공연을 선보일 예정이다.

2025년 문예회관 특성화 지원 사업에 선정된 사천시문화예술회관(사천문화재단) 연극 '와룡, 고려를 깨우다' 공연 장면

'기존 레퍼토리 정착' 분야에는 19개 문예회관이 선정됐다. 문예회관이 이미 제작해 보유한 작품을 재공연·확대해 대표 레퍼토리로 육성하는 것이 목표로, 단순 재공연을 넘어 작품 개편과 관객층 확대를 통해 지속 상연이 가능한 콘텐츠를 구축할 계획이다.

'시리즈·축제 기획' 분야에서는 39개 문예회관이 선정됐다. 공연장과 로비 등 문예회관 공간의 특성을 활용한 정기 시리즈 공연과 소규모 축제, 장르 특화 프로그램을 기획·운영하며, 단발성 행사를 넘어 지역을 대표하는 공연예술 브랜드로 성장하도록 지원한다.

문체부와 코카카는 이번 사업을 통해 문예회관의 기획·제작 역량과 브랜드 경쟁력을 높이고, 안정적인 공연예술 창작 환경 조성과 지역민의 문화예술 향유 기회 확대에 기여할 것으로 기대하고 있다.





선정된 문예회관과 세부 프로그램 내용은 코카카 누리집 공지사항에서 확인할 수 있다.





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr

