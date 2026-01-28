이천시, '장호원읍 생활나눔복합센터' 착공식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

아이돌봄·노인케어·공유주방·문화센터 등 갖춰

경기도 이천시는 27일 장호원읍 장호원리 176 일원에 건립하는 '장호원읍 생활나눔복합센터' 착공식을 개최했다고 28일 밝혔다.

27일 이천시가 개최한 '장호원읍 생활나눔복합센터' 착공식에서 참석자들이 성공적인 사업 추진을 다짐하고 있다. 이천시 제공

AD

센터는 지하 1층~지상 3층, 연면적 1662㎡ 규모로 건립된다. 이곳에는 아이돌봄센터를 비롯해 노인공간케어센터, 공유주방, 동아리실, 문화어울림센터 등의 주요 시설을 갖출 예정이다.

사업은 농림축산식품부와 이천시가 맺은 남부권 농촌협약을 기반으로 추진됐다. 특히 행정 주도의 일방적인 시설 공급이 아닌, 주민의 일상과 필요에서 출발한 공간이라고 시는 설명했다.

착공식에는 김경희 이천시장, 송석준 국회의원, 박명서 이천시의회 의장, 도·시의원, 장호원읍 단체장 및 주민 등 200여 명이 참석했다.





AD

김 시장은 기념사를 통해 "생활나눔복합센터는 장호원읍 농촌중심지 활성화 사업의 핵심 시설"이라며 "주민 모두가 서로의 삶을 나누는 장호원의 새로운 중심 공간으로 자리매김하기를 기대한다"고 했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>