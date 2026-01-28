신라대 항공운항학과, 첫 조종사 배출했다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2019년 학과 창설 후 첫 민간항공사 조종사

신라대학교(총장 허남식) 항공운항학과가 학과 창설 이후 첫 번째 민간항공사 조종사를 배출했다.

신라대는 2019년 신설된 항공운항학과의 1기 졸업생 가운데 학과 최초로 민간항공사 조종사에 합격하는 성과를 냈다고 28일 알렸다.

이 졸업생은 부산을 거점으로 하는 지역 항공사에 취업하며 지역 대학에서 양성한 항공 인재가 지역 항공사로 진출한 사례를 만들었다.

대학 측은 항공운항학과의 실무 중심 교육과 체계적인 조종사 양성 프로그램이 성과를 보여줬고 지역 항공 산업과 연계한 인재 양성 모델의 가능성을 입증한 결과라고 소개했다. 또 부산시의 지역 정주 인재양성 정책에 부합되는 모범적인 사례라고 자랑했다.

신라대학교 항공운항학과는 학생들의 진로 목표와 역량에 맞춰 자가용 조종사 과정과 사업용 조종사 과정 등 두 개의 트랙으로 교육과정을 운영하고 있다. 자가용 조종사(Private Pilot License, PPL) 과정은 학생의 선택에 따라 국내 또는 해외 비행교육 과정을 이수할 수 있도록 구성돼 있으며 조종사로서 기초 비행 능력과 항공 안전에 대한 이해를 중점적으로 교육한다.

사업용 조종사(Commercial Pilot License, CPL) 과정은 미국 Sierra Academy of Aeronautics와 연계한 해외 연수 프로그램으로 운영된다. CPL 자격을 취득한 학생들은 졸업 후 비행 교관으로 활동하며 1000시간 이상 비행 경력을 쌓을 수 있도록 지원받아 항공사 취업에 요구되는 실질적인 비행 경험과 경쟁력을 확보할 수 있다.

항공운항학과 김광일 교수는 "학과 창설 이후 국내 최단기간으로 첫 민간항공사 조종사를 배출하고 항공사 취업이라는 성과로 이어졌다는 점에서 매우 뜻깊다"며 "이론과 실무를 균형있게 갖춘 교육과 체계적인 비행훈련을 통해 우수한 항공 전문가를 지속적으로 양성해 나가겠다"고 힘줬다.





신라대학교 항공운항학과는 이번 성과를 계기로 조종사 양성 특성화 교육을 더 고도화하고 지역 항공 산업과 연계를 강화해 학생들이 국내외 항공 현장에서 경쟁력을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 지원을 이어갈 계획이다.

