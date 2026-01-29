정관장 '천녹' 누적 매출액 7000억원 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

[2026아시아소비자대상]

최우수상 KGC인삼공사

KGC인삼공사 정관장의 기력 강화 녹용 브랜드 '천녹'은 2014년 출시 이후 누적 매출액 7000억원을 돌파했디/ 최근에는 배우 이진욱을 모델로 기용하고 '기력의 세기'를 주제로 한 신규 광고 캠페인을 선보이며 브랜드 인지도를 강화하고 있다.

KGC인삼공사 정관장의 기력 강화 녹용 브랜드 '천녹' 이미지. KGC인삼공사 제공.

'천녹'은 뉴질랜드 정부가 보증한 최상위 등급(SAT) 녹용만을 100% 사용한다. 녹용 분골의 끝부분에서 극소량만 채취되는 분골팁까지 통째로 활용해 녹용의 생장 에너지를 담아낸 것이 특징이다.

농장 선정부터 우수 업체 직접 계약, 항공 직배송에 이르기까지 8단계에 걸친 생산·유통 공정을 정관장이 직접 관리하며 품질을 유지하고 있다. 여기에 녹용과 당귀를 자체 노하우로 배합해 특허 등록을 마친 '기력 강화 특허 조성물'을 적용했다. 휴식만으로 회복되지 않는 기력 저하에 초점을 맞춘 설계라는 설명이다.





제품 구성도 확대됐다. 녹용 농축액 '천녹정'을 비롯해 액상 스틱 '천녹정편', 액상 파우치 '천녹톤' 등 다양한 형태로 출시됐다. 여성 생기를 위한 '천녹우먼', 시니어 맞춤 제품 '천녹시니어', 수험생용 '천녹부스팅', 성장기 어린이를 위한 '천녹그로잉'과 '천녹그로잉키즈U7' 등 생애 주기별 라인업도 갖췄다. '천녹그로잉' 시리즈는 국내 인체 적용 시험 기관을 통해 어린이 녹용 섭취 안전성을 확인받았다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

