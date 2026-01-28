영주시, 전기차 다시 시동…상반기 380대 보급 나선다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2월 3일부터 신청 접수…승용 최대 1070만원·화물 최대 2050만원 지원

영주시가 대기환경 개선과 온실가스 감축을 위해 전기자동차 보급에 다시 속도를 낸다. 영주시는 오는 2월 3일부터 2026년 상반기 전기자동차 보급사업을 본격 추진한다고 전했다.

이 사업은 '2050 탄소중립' 실현을 위한 정책의 하나로, 전기차 보급을 상·하반기 두 차례에 걸쳐 진행한다. 상반기에는 전기승용차 300대와 전기화물차 80대 등 총 380대를 지원할 계획이다.

보조금 규모는 차종별로 차등 적용된다. 전기승용차는 대당 최대 1070만원, 전기화물차는 최대 2050만원까지 지원된다. 청년 생애최초 구매자와 다자녀 가구, 농업인에게는 추가 보조금이 지급된다. 특히 올해부터는 '전환지원금' 제도가 새롭게 도입돼, 3년 이상 보유한 내연기관 차량을 판매하거나 폐차할 경우 최대 130만원을 추가로 지원받을 수 있다.

신청 대상은 신청일 기준 영주시에 3개월 이상 주소를 둔 만 18세 이상 시민과 관내에 사업장을 둔 법인·기업, 공공기관 등이다. 다만 전기자동차 구매자는 8년간의 의무운행기간을 준수해야 한다.

신청 기간은 6월 30일까지이며, 예산이 소진되면 조기 마감된다. 전기자동차 구매를 희망하는 시민은 영주시 환경보호과를 통해 잔여 물량을 확인한 뒤 구매 계약을 체결하고, 판매지점이나 대리점을 통해 무공해차 통합누리집에서 신청하면 된다. 세부 사항은 영주시 누리집 고시·공고란에서 확인할 수 있다.





김우열 환경보호과장은 "전기자동차 보급 확대는 쾌적한 대기환경 조성과 탄소중립 실현을 위한 중요한 과제"라며 "시민들의 많은 관심과 적극적인 참여를 기대한다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

