대가야, 다시 깨어나다…고령 대가야축제, 문화관광축제 ‘연속 쾌거’

문체부·관광공사 선정, 최우수 축제 저력, 2년간 국비 지원 확보



‘RE-BORN’ 주제 3월 개최… 야간관광·체류형 콘텐츠 대폭 강화

고령군을 대표하는 역사문화축제 '고령 대가야축제'가 문화체육관광부와 한국관광공사가 주관한 '2026∼2027 문화관광축제'에 최종 선정됐다.

이미 '2024~2025 문화관광축제'에 이름을 올린 데 이어, 2024년 최우수 문화관광축제로까지 선정된 성과를 바탕으로 다시 한번 국가 공인을 받으며 경쟁력을 입증했다.

이번 연속 선정으로 고령 대가야축제는 향후 2년간 국비 지원을 받게 되며, 국가 지정 문화관광축제로서 브랜드 가치 제고와 안정적인 축제 운영 기반을 동시에 확보했다. 축제 기획력과 운영 역량, 관광 파급효과 측면에서 고른 평가를 받았다는 점에서 의미가 크다.

오는 2026년 고령 대가야축제는 '다시 시작하는 대가야 : RE-BORN'을 주제로 3월 27일부터 29일까지 사흘간 대가야역사테마관광지와 대가야박물관, 문화누리 등 대가야읍 일대에서 펼쳐진다. 대가야의 뿌리와 현재를 잇는 핵심 콘텐츠를 한층 고도화하고, 야간관광 특화 프로그램을 강화해 방문객 체류 시간을 늘리는 데 초점을 맞출 계획이다. 여기에 관광객 수용태세 개선까지 병행해 축제 완성도를 끌어올린다는 전략이다.

고령군은 이번 선정을 발판으로 관광객 유치 확대와 야간관광 활성화를 본격화해 '머무는 관광지'로의 도약을 추진한다. 축제를 중심으로 한 지역경제 파급효과 창출에도 속도를 낼 방침이다.





군 관계자는 "2026~2027 문화관광축제 선정은 대가야의 역사적 가치와 고령군의 축제 추진 역량이 대외적으로 인정받은 결과"라며 "세계유산과 고도(古都)에 걸맞은 품격 있는 축제를 통해 고령을 대한민국을 대표하는 역사문화관광 도시로 성장시켜 나가겠다"고 말했다.

지난해 고령 대가야축제 현장. 고령군 제공

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

