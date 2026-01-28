윤재호 회장, ‘보완 반도체 클러스터’로 국가 균형발전

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

수도권 인프라 불일치 해결 위해 구미 분산 배치 필수

전력·용수·부지 갖춘 구미시, 국가 균형발전 실현 제안

경북 구미상공회의소 윤재호 회장은 28일 성명서를 통해 현재 용인 반도체 클러스터가 직면한 하드웨어(전력·용수 등 기반시설)와 소프트웨어(인재)의 불일치 문제를 지적하며, 그 대안으로 구미로의 전략적 분산 배치를 강력히 촉구했다.

윤 회장은 성명에서 반도체 산업의 거점 구축에 있어 '인재'와 '기반시설' 중 무엇이 우선인가라는 본질적인 질문을 던졌다.

그는 "글로벌 초격차를 다투는 용인 클러스터가 전력과 용수 공급 문제에 부딪힌 현실을 직시해야 한다"며, "하드웨어와 소프트웨어의 불일치를 풀어내는 것이 대한민국 경제 발전의 핵심"이라고 강조했다.

경북상공회의소 겸 구미상공회의소 윤재호 회장/김이환 기자

특히, 용인 클러스터를 백지화하자는 것이 아니라, 투자 과정에서 발생하는 갭을 메우기 위해 지방에 '보완 클러스터'를 건설하는 '지산지소(地産地消)' 모델이 필요하다는 점을 명확히 했다.

또한 구미가 왜 최적의 보완책인지에 대해 구체적인 수치를 제시했다.

▲에너지 안보: 경북의 전력 자립도는 200%를 상회하며, 구미산단은 LNG 발전소 가동 시 전력 자급률이 38%까지 올라간다. 이는 수도권의 고질적인 송전망 갈등과 재정 부담을 해소할 열쇠다.

▲풍부한 자원: 낙동강 기반의 공업용수와 초순수 생산 인프라를 이미 확보하고 있다.

▲탄탄한 생태계: 340여 개의 소·부·장 기업이 집적되어 있으며, 신공항 배후도시로서의 확장성도 충분하다.

지방의 약점으로 꼽히는 인재 확보에 대해서는 투트랙(Two-track) 전략을 제안했다. 금오공대, 포스텍, DGIST 등 지역 거점 대학을 통한 인력 양성과 동시에, 수도권 인재 유입을 위한 '지방 근무자 소득세 감면' 등 파격적인 세제 혜택이 필수적이라는 분석이다.





윤 회장은 "대한민국 반도체 산업의 산소탱크를 복수로 가져가는 것이 초일류 강국으로 가는 지름길"이라며, "준비된 구미산단에 반도체 팹(Fab)을 분산 배치하는 것이야말로 진정한 국가 균형발전의 실현"이라고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

