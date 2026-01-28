민주당 "野와 29일 본회의 100건 처리 협의중…개혁입법 후 野와 진심으로 대화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

민주당 비공개 최고위 열어

시도당 공관위 등 의결

더불어민주당은 국민의힘과 협상을 통해 29일 본회의에서 100여건의 법안 처리에 나설 계획이다. 입법 속도가 늦다는 이재명 대통령의 언급과 관련해 야당과 협상을 통해 법안 처리 속도를 높인다는 것이다.

박수현 민주당 수석대변인은 28일 서울대병원에서 진행된 비공개 최고위원회를 마친 뒤 이같이 전했다. 민주당은 이해찬 전 총리 장례와 관련해 당무 일정 등을 최소화한 채 장례에 집중한다는 방침이었지만, 이날 시급히 처리해야 할 당무 안건 등이 있어 비공개로 최고위를 열었다.

입법이 늦다는 이 대통령의 지적과 관련해 박 수석대변인은 "22대 국회 입법 처리 비율이 전체적으로 부진한 것이 틀림 없는 사실"이라며 "한병도 민주당 원내대표 취임 후 속도감 있게 신속하게 하고 있다"고 전했다. 이어 "29일 본회의와 관련해 야당과 협상중인데 현재 60여개 정도 법안 처리가 협의중이다. (이를) 100개까지 늘리도록 여야 간 머리를 맞대고 노력하겠다"고 밝혔다.

박수현 더불어민주당 수석대변인 연합뉴스

AD

개혁 입법 등이 마무리되면 야당과 협의를 강화하겠다는 방침도 설명했다. 박 수석대변인은 "민주당은 2월 중에 소위 개혁법안 처리를 완성하고 민생법안 처리를 위해 전력을 다할 것"이라며 "그런 로드맵 하에 최선의 노력을 다하고 야당과 성의있고 진심의 대화를 하겠다"고 덧붙였다

이 대통령은 전날 청와대에서 열린 국무회의에서 체납 징수 실효화 방안을 논의하던 중 "국회 입법 속도 느려서 지금 8개월 다 돼가는데, 정부 기본 정책 방침에 대한 입법조차도 20%밖에 안 됐다"며 "국회가 지금 너무 느려서 일할 수가 없는 상태"라고 발언했다.

이외에도 민주당 최고위는 이날 시도당 공직선거후보자추천관리위원회 건을 의결했다. 박 수석대변인은 "과거 시도당 공관위는 현직 의원 포함한 지역 위원장이 절반 이상을 차지하고 나머지는 외부 인사가 형식적인 수준에서 구성됐다"면서 "(이번엔) 중앙당에서 현역 의원과 지역위원장 최소화 지침을 내렸고, 이에 따라 시도당 공관위는 현역 의원과 지역위원장의 거의 배제하고, 외부인사로 객관적이고 중립적인 공관위가 구성됐다"고 설명했다. 박 의원은 "지역위원회가 너무 많은 경기도의 경우 현역의원이 일부 포함됐지만, 나머지 시도당은 현역 국회의원의 거의 포함되지 않았다"고 소개했다.

이외에도 그는 "중앙당 공직선거후보자추천위원회가 어제 회의를 열어 공선위 규칙 의결을 통해 공관위 구성과 회의, 심사, 운영, 회의심사 기록보존 및 기록 폐기 관련 규칙을 마련했다"며 "향후 4년까지 기록이 보존된다"고 말했다.





AD

한편 이날 최고위에서는 조국혁신당과의 합당 등은 다뤄지지 않은 것으로 알려졌다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr

전영주 기자 ange@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>