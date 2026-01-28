이준혁, 사제복 입는다…SBS 오컬트 드라마 '각성' 주연

내년 방영 예정…교황청 소속 구마 사제로 변신

배우 이준혁이 사제복을 입고 악령과 맞선다.

SBS는 새 드라마 '각성'의 주연으로 이준혁을 확정하고 내년 중 방영할 예정이라고 28일 밝혔다.

'각성'은 입시 경쟁과 성적 향상을 향한 욕망으로 뒤틀려 악령의 유희장이 되어버린 성령고등학교를 배경으로 한다. 폐쇄적인 공간에서 아이들을 구하기 위해 자신의 영혼을 걸고 뛰어든 한 사제의 처절한 사투를 그린다.

이준혁은 이번 작품을 통해 필모그래피 사상 처음으로 오컬트 장르에 도전한다. 연기하게 될 안토니오는 성령고등학교에 새로 부임한 지도 신부로, 실상은 교황청 신앙교리성에서 서품받은 정통 구마 사제다. 학교라는 일상적 공간 이면에 숨겨진 기이한 현상을 마주하게 된다.





SBS 측은 "평범한 지도 신부로 위장해 악령의 실체를 추적하면서 아이들을 죽음으로 내몬 원흉을 쫓으며 극의 긴장을 이끌 예정"이라고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

