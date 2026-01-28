울주군, 사회적경제기업 키운다… 창업·사업고도화 최대 1000만원 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

4000만원 투입해 4개 기업 선정



브랜딩·시제품·마케팅 맞춤 지원

울산 울주군이 지역 사회적경제기업의 창업과 성장을 지원하기 위해 '2026년 울주군 사회적경제 창업 및 사업고도화 지원사업'을 추진한다.

울주군은 이 사업을 통해 사회적경제기업에 최대 1000만원을 지원한다고 28일 전했다. 사회적경제기업의 창업을 장려하고 기존 기업의 경쟁력을 강화해 지속 가능한 성장을 이끌기 위한 취지다.

군은 총 4000만원의 예산을 투입해 창업 단계부터 성장 단계까지 기업별 맞춤형 지원을 제공하며, 이를 통해 울주군 사회적경제 생태계 활성화를 도모할 계획이다. 지원 유형은 창업 지원과 사업고도화 지원으로 나뉘며, 각 부문에서 2개 기업씩 총 4개 기업을 선정한다.

창업 지원 부문은 울주군 내에서 사회적경제기업 법인 설립을 준비 중인 예비 창업기업을 대상으로 한다. 사업고도화 지원 부문은 울주군에 주된 사무소를 둔 예비사회적기업, 인증 사회적기업, 마을기업, 사회적협동조합 등 기존 사회적경제기업이 대상이다.

선정된 기업에는 최대 1000만원의 사업비가 지원되며, 해당 지원금은 브랜드 및 포장 디자인 개발, 시제품 제작과 리뉴얼 제품 개발, 홍보·마케팅 활동비 등 실질적인 사업 역량 강화에 활용할 수 있다.

참여 신청은 오는 29일부터 다음 달 6일까지 이메일로 접수한다. 자세한 사항은 울주군 홈페이지 공고문을 참고하거나 울주군청 지역경제과로 문의하면 된다.

울주군 관계자는 "사회적경제기업은 지역사회 문제 해결과 양질의 일자리 창출에 기여하는 중요한 주체"라며 "이번 지원사업을 통해 기업의 자립 역량을 강화하고 지역경제 전반에 긍정적인 파급 효과를 만들어 가겠다"고 말했다.





울주군은 지난해 푸른산협동조합 등 4개 기업을 대상으로 같은 사업을 추진해 포장 패키지 개선과 홍보·마케팅 전략 강화를 통해 매출을 크게 늘렸으며, 지역 취약계층 3명을 신규 채용하는 성과를 거뒀다.

울주군청.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

