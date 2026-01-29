설 연휴 맞이 행사…인기 브랜드 최대 70% 할인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

[2026아시아소비자대상]

최우수상 롯데면세점

롯데면세점이 설 연휴를 앞두고 내외국인 고객을 대상으로 온·오프라인 프로모션을 진행한다.

다음 달 28일까지 롯데면세점 명동본점과 월드타워점, 제주점에서는 패션, 시계·주얼리 카테고리 상품을, 부산점에서는 전체 카테고리를 구매한 고객에게 구매 금액별 최대 151만원 상당의 LDF PAY를 증정한다. LDF PAY는 롯데면세점에서 현금처럼 쓸 수 있는 전자결제수단이다. 행사 기간 주말 쇼핑 시 사용 카드에 따라 최대 169만원의 LDF PAY를 받을 수 있는 더블 증정 행사도 진행한다.

롯데면세점 온·오프라인 프로모션. 롯데면세점 제공

롯데인터넷면세점에서는 다음 달 23일까지 '1월, 더 새로워질 면세 혜택의 시작'이라는 슬로건으로 '면세일'을 진행한다. 매주 새롭게 공개되는 '핫딜 100' 행사가 대표 이벤트다. 4주간 총 100개의 상품을 엄선해 선보이며 비비안웨스트우드, 바버, 헬렌카민스키 등 패션 브랜드부터 랑콤, 시세이도 등 유명 뷰티 브랜드까지 대거 참여한다. 매주 25개씩 업데이트되는 인기 브랜드 상품을 최대 70% 할인된 가격에 만나볼 수 있다.





롯데인터넷면세점에서 카카오페이로 10만원 이상 결제한 고객에게는 추첨을 통해 타이라이언항공의 방콕(인천-돈므앙) 왕복 항공권을 증정한다. 이 밖에 명동본점 스타에비뉴와 월드타워점에서는 '설맞이 럭키 드로우' 뽑기 이벤트도 진행한다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

