보령컨슈머헬스케어㈜, 정웅제 새 대표이사 선임

보령컨슈머헬스케어㈜가 최근 주주총회와 이사회를 열고, 정웅제 ㈜보령 영업부문장을 대표이사로 선임했다고 28일 밝혔다.

정웅제 보령컨슈머헬스케어㈜ 신임 대표이사. 보령

정웅제 대표는 의약품 영업 전문가로, 한미약품 상무를 거쳐 2017년 보령에 합류해 의원영업본부장, 영업부문장직을 수행하며 전략 수립부터 현장 실행까지 영업·마케팅 전반을 이끌어 왔다. 빠른 시장 대응과 실행력으로 회사의 이익 창출에 기여해 온 인물이다.

이번 인사는 보령컨슈머헬스케어의 영업 조직 경쟁력 강화를 바탕으로, 회사의 근본적 체질 개선과 수익성 제고를 위한 차원에서 이뤄졌다.

정웅제 신임 대표는 "그동안 쌓아온 영업 분야 경험을 바탕으로 효율적 조직 운영을 통해 내실 있는 지속 성장의 토대를 만드는 한편, 소비자 지향적인 제품 개발을 통해 기업 가치를 제고하는데 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.





한편 보령컨슈머헬스케어는 ㈜보령의 자회사로, 헬스케어전문기업이다. 일반의약품을 비롯해 건강기능식품, 의약외품, 의료기기 등 다양한 제품을 선보이며 건강한 생활 문화를 조성하는데 앞장서고 있다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

