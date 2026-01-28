통영측우대·64M D램 잇는다…'국가중요과학기술자료' 2026년도 등록 접수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

보존 넘어 전시·연구·스토리텔링까지…개인·기관 참여 독려

우리나라 과학기술 발전의 중요한 성과와 기록을 국가 차원에서 보존·관리하는 '국가중요과학기술자료' 등록 신청이 본격적으로 시작된다.

국립중앙과학관은 개인과 기관을 대상으로 '2026년도 국가중요과학기술자료 등록 신청 접수'를 실시한다고 밝혔다. 접수는 상시 가능하되, 2026년도 등록 심사를 위한 신청 기한은 3월 13일까지다.

국가중요과학기술자료는 과학기술에 관한 역사적·교육적 가치를 지닌 자료 가운데 국가적 차원의 보존과 관리가 필요한 국내 소재 자료를 의미한다. 우리나라 과학기술 발전의 독창성을 보여주거나, 국민 생활 향상과 사회 발전에 기여한 성과가 주요 대상이다.

이번 등록 접수는 ▲이공학(기초·응용·산업) ▲과학기술사 ▲자연사 분야의 과학기술자료를 폭넓게 대상으로 한다. 접수된 자료는 서류 심사와 현장 조사, 종합 심사를 거쳐 최종 등록 여부가 결정된다.

통영측우대·64메가 D램 등 92건 이미 등록

이 제도는 2019년부터 운영되고 있으며, 현재까지 총 92건의 자료가 국가중요과학기술자료로 등록돼 보존·관리되고 있다. 대표 사례로는 통영측우대, 64메가 디램(64M DRAM), 우장춘 박사의 작물유전 연구 및 품종개량 자료, 남극세종과학기지 제1차 월동연구대 활동 자료, 연구용 원자로 하나로 등이 있다.

분야별로는 기초과학자료 10건, 응용과학자료 4건, 산업기술자료 44건, 과학기술사자료 31건, 자연사자료 3건이 등록됐다.

등록이 확정된 자료에는 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 명의의 등록증이 발급되며, 국립중앙과학관이 보존·관리를 지원한다. 또한 특별전시, 스토리텔링 조사·연구 등에 활용돼 대외 홍보 효과도 기대할 수 있다.

특히 올해는 제도 도입 이후 등록 자료가 100건을 돌파할 것으로 예상되는 만큼, 국립중앙과학관은 이를 기념해 특별전시와 전문가 강연 등 국민 참여형 문화행사도 기획하고 있다.

권석민 국립중앙과학관장은 "척박한 환경 속에서도 세계를 놀라게 한 우리 과학기술의 발자취를 찾아내고 그 가치를 보존하는 일은, 국가 과학기술이 한 단계 더 도약하기 위한 초석"이라며 "개인과 기관이 소중히 간직해 온 과학기술 자산들이 미래 세대에게 영감을 주는 이정표가 될 수 있도록 적극적인 참여를 부탁드린다"고 말했다.





국가중요과학기술자료 등록 제도와 신청 방법에 대한 자세한 내용은 국립중앙과학관 누리집에서 확인할 수 있다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr

