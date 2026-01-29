시각장애 연주단 '한빛예술단' 13년 후원

[2026아시아소비자대상]

최우수상 신세계백화점

신세계백화점이 시각장애인으로 구성된 전문 연주단인 한빛예술단을 13년간 후원하며 기업의 사회적 책임을 다하고 문화예술 분야 발전에 기여한 공로를 인정받았다.

한빛예술단은 2003년 창립된 시각장애인 전문연주단으로 2012년 처음 신세계백화점과 인연을 맺었다. 신세계백화점은 시각장애를 딛고 일어나 수준 높은 연주를 펼치는 한빛예술단의 무대를 대중에게 널리 알리는 데 앞장섰다. 단순한 일회성 지원이 아니라 장기적이고 지속적인 파트너십을 통해 장애 예술가들이 전문 예술인으로 성장할 수 있는 환경을 조성하는 데 주력했다. 이를 통해 장애 예술에 대한 사회적 편견을 없애고 새로운 문화 향유의 장을 열었다는 평가를 받는다.

한빛예술단 공연 모습. 신세계백화점 제공

구체적으로 백화점 문화센터 투어 공연이라는 비교적 진입장벽이 낮은 기회를 제공함으로써 장애 예술이 낯설었던 관객들에게 더 가까이 다가갔고, 정기적인 공연 기회를 마련해 연주단의 실력 향상에도 이바지했다. 또 최근까지 한빛예술단의 음악 동화 '조금 특별한 피노키오' 공연을 후원하는 등 꾸준한 관심을 보였다. 이를 토대로 한빛예술단은 2018년 국내 장애인 예술단체로는 처음으로 서울시전문예술법인으로 지정됐다.

신세계백화점은 이 같은 노력으로 최근 한국문화예술위원회와 한국지역문화재단총연합회가 공동 주관하는 '2025 대한민국 예술과 기업 동반 성장 대상(Artnership Awards)'에서 우수기업상을 수상했다. 지난해 처음 신설된 이 상은 지역 대표 예술가(단체)와 기업 간 후원 결연에 대한 사회적 시상이다. 문화예술 후원 문화 확산과 사회적 가치를 실현한 우수기업을 선정해 발표한다. 전체 223개 기업 중 37개 기업을 선정해 최대 2000만원의 상금을 수여했다.





신세계백화점은 이번 수상을 통해 지난 13년간 한빛예술단과 함께 걸어온 상생의 여정을 인정받으며 문화예술 분야에서 기업의 사회적 책임을 실천해 온 모범 사례로 자리매김했다. 상금은 추후 문화예술단체에 후원해 문화예술 발전에 기여할 계획이다. 신세계백화점 관계자는 "한빛예술단과 함께한 13년의 여정이 장애 예술의 가능성을 확장하고 새로운 문화 향유의 장을 만드는 데 작은 보탬이 됐었다면 큰 보람"이라며 "앞으로도 문화예술 분야에서 사회적 가치를 창출하는 기업으로서 역할을 지속해 나갈 것"이라고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

