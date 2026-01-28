미래에 투자하다… 양산시 인재육성장학재단, 장학증서 수여식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1026명 선발 7억7000여만원 장학금 지급

경남 양산시 인재육성장학재단이 지역 인재들의 내일을 응원하는 장학증서 수여식을 열었다.

양산시인재육성장학재단(이사장 이희종)은 지난 27일 양산시 비즈니스센터 컨벤션홀에서 2025학년도 장학증서 수여식을 개최하고, 지역의 우수한 학생들에게 장학증서를 전달했다.

인재육성장학재단 장학증서 수여식. 양산시 제공

이번 수여식은 학업에 성실하게 임하며 지역 사회에 기여할 잠재력을 가진 학생들을 격려하고, 안정적인 학업 환경을 지원하기 위해 마련됐으며, 학부모를 비롯한 재단 관계자 등이 참석해 뜻깊은 시간을 함께했다.

인재육성장학재단은 2025학년도 장학생으로 △대학진학 장학생 96명 △중고생 장학생 445명 △기타(다자녀·장애인가정·꿈드림) 장학생 485명 등 1026명을 선발했으며 7억 7000여만원의 장학금을 지급했다.

수여식에 참석한 나동연 양산시장은 "선발된 장학생들 모두 축하드린다"며 "장학생 한 명 한 명이 자신의 가능성을 믿고 꾸준히 성장해 지역의 인재가 되길 바란다"고 축하인사를 전했다.





양산시인재육성장학재단은 2006년에 설립돼 지난 19년 동안 1만 2500명의 학생에게 108억원의 장학금을 수여하는 등 교육 여건 조성과 지역의 우수 인재 양성에 크게 기여하고 있다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

