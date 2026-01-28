SK이노, 지난해 영업이익 25.8% 증가…배터리는 적자

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

화학·배터리사업 영업손실 집계

영업 악화로 전년도 무배당 결정

"포트폴리오 다변화와 제조 원가 구조 개선 힘쓸 것"

SK이노베이션은 연결 기준 작년 한 해 영업이익이 4481억원을 기록해 전년 대비 25.8% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 28일 공시했다.

매출은 80조 2961억원으로 전년 대비 8.2% 증가했다. 순손실은 5조5061억원으로 적자 폭이 확대됐다.

SK이노베이션은 사업 부문별로 영업손익이 크게 차이가 났다. 작년 사업 부문별 영업이익은 석유사업과 윤활유사업에서 각각 3491억원, 6076억원을 기록했다. 에너지솔루션(E&S)사업도 6811억원 영업이익을 냈다. 반면, 화학사업과 배터리사업은 각각 2365억원, 9319억원 영업손실로 집계됐다.

SK이노베이션은 "석유사업 시황은 동절기 수요 증가 효과가 소멸하고 러시아와 우크라이나 휴전 기대감 등에도 트럼프 행정부의 저유가 기조가 유지되며 정제마진이 견조한 수준을 이어갈 것으로 전망된다"고 밝혔다. 이와 함께 "부진을 면치 못한 소재사업은 핵심 경쟁력 제고를 위해 고객 및 제품 포트폴리오 다변화와 제조 원가 구조 개선에 힘쓸 계획"이라고 덧붙였다.

SK이노베이션 서산 공장 전경. 아시아경제DB

작년 4분기 실적은 영업이익 2947억원, 매출 19조 6713억원을 기록했다. 영업이익은 전분기 대비 2910억원 줄었다.

SK이노베이션은 "지난해 4분기 정제마진 강세 및 견조한 윤활유 사업 실적 등에도 불구하고 SK이노베이션 E&S 사업 비수기 및 배터리 사업 수익성 둔화 등의 영향으로 영업이익이 감소했다"고 설명했다.

지난해 4분기 SK이노비에션의 영업외손실은 배터리 사업 관련 손상으로 전분기 대비 적자 폭이 확대된 4조6573억원을 기록했다. 미국 포드 자동차와 블루오벌SK 합작법인 구조재편 과정에서 반영된 자산 손상을 포함해 SK온이 4분기 총 4조2000억원 규모의 손상을 예상한 결과다.

SK이노베이션은 "EVE에너지와 합작공장 지분 맞교환 및 블루오벌SK 합작체제 종료 등 SK온의 미국 및 중국 합작법인 구조 재편을 통해 배터리 사업의 내실 강화를 추진했다"고 밝혔다.

SK이노베이션은 최근 지분 37.5%를 보유 중인 호주 깔디따-바로사 가스전에서 첫 액화천연가스(LNG) 카고 선적이 성공적으로 완료되면서 LNG 밸류체인 사업 기반이 강화될 것으로 기대하고 있다. SK이노베이션은 "올해에도 석유·화학·LNG 밸류체인의 수익성을 강화하고 배터리 사업의 근본 경쟁력을 높이기 위한 사업구조 재편 노력을 이어가겠다"면서 "동시에 미래 성장 동력이 될 '전기화' 전략을 추진해, 전기의 생산, 소비, 솔루션에 이르는 완결된 밸류체인 구축과 글로벌 LNG 인프라 확장으로 전기화 시대를 선도하는 '토탈 에너지 컴퍼니'로 거듭나겠다"고 밝혔다.





한편, SK이노베이션은 전날 이사회에서 2025년 회계연도에 대한 무배당을 결정했다. 지난해 실적이 부진하고 경영환경이 악화한 영향이다.





이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr

