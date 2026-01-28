관세청, 정부업무평가서 3개 부문 '우수' 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

관세청은 '2025년 정부업무평가'에서 규제 합리화, 정부혁신, 정책 소통 등 3개 부문에 우수기관으로 선정됐다고 28일 밝혔다.

평가는 국무조정실이 47개 중앙행정기관을 대상으로 역점정책, 규제 합리화, 정부혁신, 정책 소통 등 4개 부문을 구분해 실시했다.

관세청 제공

AD

관세청은 규제 합리화 부문에서 신산업 분야 등 경제 활력 제고와 현장 소통 확대를 주요 성과로 평가받았다. 정부혁신 부문에서는 무역통계 자동추출 프로그램 개발로 일하는 방식을 혁신하고 무역·외환 이상 거래 데이터 탐지 시스템을 구축하는 등 민관 협력기반의 성과를 창출한 것이 주효했다. ]

또 정책 소통 부문에서는 인플루언서 등과 협업해 콘텐츠를 제작해 정책 메시지를 국민에게 효과적으로 전달, 정책 고객 맞춤형 홍보를 강화한 점을 긍정적으로 평가받았다.

이 결과 관세청은 3개 부문에서 우수기관에 선정됐다. 차관급 기관 중 3개 부문 우수평가를 받은 기관은 관세청을 포함한 3개 기관이다.





AD

이명구 관세청장은 "이번 성과는 현장 중심의 규제개선과 인공지능(AI) 기반의 관세행정 혁신 그리고 국민 눈높이에 맞춘 정책 소통을 위해 전체 직원이 함께 노력한 결과물"이라며 "관세청은 앞으로도 수출입 기업 지원과 사회 안전 수호라는 관세행정 역점 정책에 충실하면서 국민과 기업이 체감할 수 있는 성과를 만들어 가기 위해 노력하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>