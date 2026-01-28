고독사 관리하고 서울형키즈카페 확대… 오세훈 "약자동행 특별시 완성"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'2026 업무보고' 5일차, 약자동행 점검

중장년 남성 지원, 이동 마음편의점 운영

하원·긴급 아이돌봄… 육아인프라 확대

서울시가 '서울형 키즈카페'를 현재 200곳에서 300곳으로 늘린다. 특히 고독사 위험이 큰 중장년층 남성에 대한 집중 지원에도 나선다. 복지와 돌봄, 건강 등 약자동행 정책에 집중하겠다는 의지다.

오세훈 서울시장은 28일 오후 ▲외로움 ▲육아 ▲건강 ▲고령화 ▲장애 ▲다문화 분야에 대한 '2026 신년 업무보고'를 받았다. 사회적 과제 해결을 위한 정책들을 구체화하는 자리로 시민들이 일상에서 변화를 체감하도록 하는 데 초점을 맞췄다.

'복지실' 업무보고의 핵심은 '약자동행특별시' 본격 실현이다. 지난 2년간의 '외·없·서' 성공적 추진에 힘입어 올해는 외로움·고독·고립에 가장 취약한 중장년층 남성을 더욱 두텁게 지원한다. 영국 BBC, 가디언과 프랑스 르 몽드 등 외신의 조명을 받은 '서울마음편의점'도 서울 전역으로 확대, 올해 총 25개소까지 늘린다. 고립·은둔시민을 직접 찾아가는 '이동형 마음편의점' 운영도 본격화한다.

하반기에는 외로움 치유와 관계 회복 거점 공간인 '서울잇다플레이스(성수동)'를 개관한다. 도심형 치유회복 프로그램을 운영하고 광역 서울마음편의점, 외로움안녕120 대면상담공간을 조성할 계획이다. 이외에도 올해 3월 '돌봄통합지원법' 시행에 따라 서울형 통합돌봄 로드맵을 수립하고, 어르신·장애인·퇴원환자 등 취약계층 대상으로 보건의료·건강·요양·돌봄·주거 5대 분야 45개 서비스를 수요자 중심으로 연계 제공하는 '동(洞) 중심의 원스톱 통합돌봄'을 본격 시작한다.

'여성가족실'은 양육자가 좀 더 안심하고 아이를 키울 수 있는 육아 환경 조성을 위한 인프라 확충에 집중한다. 현금성 지원을 넘어 양육자가 체감할 수 있는 놀이·돌봄시설과 서비스를 확대해 저출생 위기 극복에 한 발 더 나선다는 계획이다.

우선 이미 145만명이 이용한 '서울형 키즈카페'를 현재 200개소에서 올해 중 300개소까지 확대한다. 숲·공원 연계형 '초록초록키즈카페' 등 특화 모델을 도입하고 집 근처 야외 공공놀이공간 '여기저기 키즈카페'도 30개소로 늘려 아이들이 마음껏 뛰어놀 수 있는 환경을 조성한다. 아울러 하원·긴급·심야 등 즉시 이용 가능한 적기 아이돌봄 서비스를 강화하고 영유아부터 경계선지능 아동까지 대상별 맞춤형 몸·마음 건강 지원을 통해 사각지대 없는 육아 지원 체계도 완성한다.

'시민건강국'은 시민의 일상 속 건강 실천에 나선다. 268만명이 이용하고 있는 스마트 건강관리앱 '손목닥터9988'은 지난해 슈퍼앱 개편에 이어 올해는 개인 맞춤형 건강 처방까지 제공하는 '내 손안의 건강주치의'로 진화한다. 이를 통해 올해 이용자 350만명 달성이 목표다.

이밖에 '글로벌도시정책관'은 지난해 '유학하고 싶은 도시 1위' 선정 성과를 이어 나가기 위해 인재 유치부터 정착까지 지원에 나선다. 이를 위해 올해 3월 말 신촌에 '서울글로벌유학생지원센터'를 개관하고 유학생 취업을 체계적으로 지원하는 공공-대학-기업 연계 협업 시스템을 구축한다.





오 시장은 "복지, 돌봄, 건강, 글로벌 정책은 따로 추진하는 것이 아니라 유기적으로 연계하며 시민의 삶과 일상을 변화시켜야 한다"며 "외로움은 관계로, 돌봄은 일상으로, 건강은 시스템으로, 글로벌 정책은 정착으로 연결될 때 비로소 '약자동행 특별시'가 완성된다"고 말했다.





