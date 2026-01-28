구미시, 산업 생태계 재편 미래 산업도시로

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

첨단산업 전환 가속

탄소중립 기반 미래도시로 도약

로봇, 이차전지, 첨단소재부품 산업 혁신 본격

탄소중립 산업단지 친환경 산업 구조 대전환

경북 구미시는 28일 로봇·이차전지·첨단소재부품 분야를 중심으로 산업 생태계를 재편하며 미래 산업도시로의 도약을 추진하고 있다고 밝혔다.

탄소중립을 선도하는 산업단지 조성과 함께 에너지 자립·복지 기반을 확장해 성장과 환경을 함께 아우르는 2026형 도시 전략을 구체화하고 있다.

시계방향) AI 팩토리 물류이송 자동화/ AI 팩토리 제조공정자동화/ AI 팩토리 물류자동화 공정 ASRS-물류공간 최적 활용 지능형물류관리시스템/ AI 팩토리 제조공정 AI기반 품질관리/ 김이환 기자

AD

로봇 분야에서는 산업부 제조혁신 전략에 맞춰 지역 주력산업에 AI 기반 로봇·장비 등을 융합하는 AI 팩토리 사업에 집중한다.

작년 선정된 방산 분야 'K-방산 물류이송관리 AI 시스템 개발(126억 원)'과'첨단 방어무기체계용 AI 시스템 개발(108억 원)'추진 외에 새롭게 반도체 웨이퍼, 쿼츠웨어분야 등 공모 선정에 사활을 걸고 있다. 이를 통해 지역로봇기업들의 기술력을 높이고 주력산업의 제조공정 자율화 구현 등 상생발전을 도모한다.

이차전지 산업의 전 주기 경쟁력 강화를 위해 소재·부품·장비부터 사용 후 배터리 재사용까지 아우르는 산업 생태계 조성을 본격화한다.

상반기 개소하는 '이차전지 육성 거점센터(310억원)'를 통해 시제품 제작, 공정 기술 고도화 등 기업 맞춤형 기술 지원을 추진하고, 'BaaS 실증기반 구축사업(272억원)'으로 사용 후 배터리의 안전·신뢰성 검증체계와 구독형 배터리 서비스 기반을 마련한다.

아울러 상반기 준공되는 BaaS 시험실증센터와 KTR 대구·경북 본부의 구미 확장 이전을 연계해 기업 접근성을 높이고, 이차전지 기업 유치와 지역 산업 거점화를 목표로 한다.

첨단소재부품 분야에서는 그간 구축한 인프라를 기반으로 실증·활용 중심의 운영을 본격화한다.' 인조흑연 응용기술연구센터(244억원)'는 반도체·이차전지 핵심 소재인 인조흑연 특성 평가부터 시제품 제작까지 관련 기술 활용과 산업 연계를 뒷받침하며, 이차전지 제조 장비 핵심 부품을 다루는' 하이테크 롤 첨단화 지원센터(201억원)'는 시험·실증과 기술 고도화를 통해 국산화 기반 강화를 위한 지원을 지속해 나간다.

또 올해 하반기 방산·항공·우주 분야 탄소소재부품의 실증 및 제조기술 고도화를 위한 랩 팩토리 센터(332억원)가 준공되면 관련 기업의 공정 실증과 기술 고도화를 지원하는 핵심 인프라로 활용될 예정이다.

에너지 분야에서는 정부의 탄소중립 달성을 위한 에너지 정책에 발맞춰 전국 최초로' 탄소중립 산업단지 대표모델 구축사업(1302억원)'을 추진하며 재생에너지 확산, 탄소배출 저감, 자원순환 체계 구축을 통해 산업단지 구조 전환에 나선다. 또한' 신재생에너지 융복합지원사업'22억 원을 확보해 179개소로 신재생 에너지를 확대 보급한다.

시는' 도시가스 미공급지역 지원사업'을 통해 원평동·선산읍 등 도시가스 미공급지역 4개소 일대에 730m 규모의 공급관을 설치할 예정이다.

또 옥성면 초곡리 100세대와 도개면 신곡리 74세대 대상으로' 마을 단위 LPG 배관망 구축사업'도 추진하며 시민들의 생활 안정과 에너지 접근성 제고에도 힘쓸 예정이다.





AD

김장호 구미시장은 "첨단산업 육성과 친환경 에너지 전환은 구미의 미래는 준비하는 중요한 기반"이라며 "시민이 체감할 수 있는 친환경 산업 성장을 이끌어 지역 활력으로 이어지길 기대한다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>