“미네소타 ‘복지 부정수급’, 사실일 가능성 크다”-美 AEI

미국 미네소타주(州) 미니애폴리스에서 이민 단속 과정 중 미국 시민 사망사건이 잇따라 발생하면서 이민 단속의 주요 원인으로 지목되고 있는 ‘복지 사기 스캔들’에도 관심이 쏠리고 있다.

‘복지 사기 스캔들’은 연방 정부가 지원하는 유아 보육 지원, 식량, 주택 안정화 같은 복지 프로그램에서 대규모 부정 수급 사례가 드러나 당국이 수사에 착수한 사건이다. 도널드 트럼프 대통령을 비롯한 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 진영이 이를 정치 쟁점화하고 나섰다. 유죄 판결을 받은 이들 중 상당수가 민주당 우세 지역인 미네소타 내 소말리아계 이민자 커뮤니티와 연관돼 있기 때문이다.

‘복지 사기 스캔들’은 복지급여 남용 문제에 대한 미국 사회의 관심을 집중시켰고, 미국 노동부는 최근 현지에 조사팀을 파견해 실업보험 급여가 부정 수급됐는지를 조사하고 있다.

공공정책 싱크탱크인 미국기업연구소(AEI)의 맷 와이딩어(Matt Weidinger) 선임연구원은 26일 리얼클리어폴리틱스(RealClearPolitics)에 기고한 글에서 이같은 복지 부정수급이 사실로 드러날 가능성이 크다고 밝혔다.

코로나19 팬데믹 기간 동안 실업보험 급여를 운용할 인력과 시스템을 위한 행정비용이 조달되지 못해, 수백만명의 청구인에게 급여 지급이 지연됐고 동시에 막대한 규모의 사기 및 부적정 지급이 발생했다는 것이다.

이후 수년이 지났지만 이를 바로잡기 위한 조치는 거의 이뤄지지 않았다는 게 와이딩어 연구원의 주장이다. 다음번 경기 침체로 실업보험 지급이 다시 늘어날 경우 실업보험 제도가 또다시 열악한 서비스와 대규모 사기에 노출될 수 있다는 것이다.

와이딩어 연구원에 따르면, 팬데믹은 미국 실업보험 제도에 중대한 결함이 있음을 드러냈고 그 결과 전국적으로 최소 1910억달러(약 267조원), 많게는 4000억달러(약 560조원)의 세금이 부적절하게 지급됐다. 일시적 프로그램인 ‘팬데믹 실업 지원(Pandemic Unemployment Assistance)’의 경우 부적정 지급률이 36%에 달했다.

그는 문제점으로 사기범들에게 전례 없는 표적을 제공한 임시 연방 급여 프로그램의 잘못된 설계, 담당 인력과 전산시스템 등 행정자원 재원의 부족 등을 꼽았다. 충분한 예산이 없었던 주 정부들이 적시에 올바른 대상에게 급여를 지급하지 못했고, 소규모 범죄자부터 국제범죄 조직에 이르기까지의 각종 공격을 막아내지 못했다는 것이다.

와이딩어 연구원은 “주 정부에 행정 재원에 대한 더 큰 통제권을 부여한다면, 그에 상응해 연방 급여 자금이 더 잘 보호된다는 확실한 장치가 필요하다”며 “청구인의 신원과 과거 근로 이력이 확인되기 전에는 급여를 지급해서는 안 되고 수감자 명부, 사망자 데이터, 타 주(州) 중복 청구와의 대조는 필수”라고 주장했다.

와이딩어 연구원은 미국기업연구소(AEI)에서 기회와 이동성 연구(opportunity and mobility studies)를 담당하는 선임연구원(senior fellow)으로 현금 복지, 아동 복지, 장애 급여, 실업보험 등 사회안전망 정책을 중심으로 연구하고 있다.

AEI에 합류하기 전, 미 하원 세입위원회(Ways and Means Committee)의 부국장급 실무책임자(deputy staff director)를 지냈으며, 사회안전망 프로그램을 관할하는 인적자원 소위원회(Subcommittee on Human Resources)에서 오랫동안 실무책임자(staff director)로 근무했다.





그는 공화당 플로리다주 클레이 쇼(Clay Shaw) 하원의원의 입법보좌관으로 워싱턴 정가에서의 경력을 시작했으며 2012년 공화당 경제·일자리·부채 분과위원회 실무진으로도 활동했다.





정재형 경제정책 스페셜리스트 jjh@asiae.co.kr

